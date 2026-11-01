Тарас Богдан з бронзовою нагородою

Український армрестлер Тарас Богдан, який працює фітнес-тренером у Львові, здобув вражаючу перемогу над представником Росії Артуром Варелджяном на чемпіонаті світу з армрестлінгу, що проходить в Індії.

Суперники зустрілися у молодіжній ваговій категорії до 70 кг у змаганнях на лівій руці. Росіянин із перших секунд захопив перевагу та почав потужно тиснути на українця. Богдан опинився у вкрай складному становищі й був за мить від поразки.

Однак Тарас зумів вистояти, після чого поступово перехопив ініціативу. Українець продовжив нарощувати тиск і зрештою змусив суперника здатися.

Після поєдинку Богдан емоційно прокоментував свою перемогу в Instagram. «Дуже важливий і дуже емоційний поєдинок для мене», – написав спортсмен.

Користувачі соцмережі порівняли перемогу Тараса Богдана над росіянином із боротьбою України проти Росії у розв’язаній нею війні. «Все як у житті: Росія відразу накинулася з усією силою, але Україна перемогла завдяки витримці», – написала підписниця із ніком sviidoma.

Зазначимо, що за підсумками чемпіонату світу 2026 Богдан став бронзовим призером у змаганнях на лівій руці.