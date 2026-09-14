Територіальний сервісний центр, що розташований на вул. Данила Апостола, 11

Залізничний районний суд Львова виніс вирок львів’янці, яка за 13 тис. грн пообіцяла вплинути на посадовців сервісного центру МВС для успішного складання екзамену та отримання водійського посвідчення. За скоєне суд призначив їй два роки тюрми.

За матеріалами справи, у грудні 2025 року Світлана Колесник запропонувала клієнтці за гроші допомогти успішно скласти практичний іспит та отримати посвідчення водія. Зокрема, жінка обіцяла вплинути на працівників Територіального сервісного центру, що розташований на вул. Данила Апостола, 11. Наступного дня клієнтка передала 13 тис. грн, після чого успішно склала практичний екзамен та отримала посвідчення водія.

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За даними слідства, у січні 2026 року Світлана Колесник знову пообіцяла вплинути на працівників ТСЦ № 4641. Цього разу клієнтка під час особистої зустрічі неподалік сервісного центру передала 13,5 тис. грн. У лютому жінка успішно склала іспит і також отримала посвідчення.

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У суді обвинувачена повністю визнала свою вину, щиро розкаялася та просила суворо її не карати. Суддя Галина Пилип’юк визнала Світлану Колесник винною в одержанні неправомірної вигоди для впливу на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 ККУ) та призначила їй покарання – два роки позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити протягом 30 днів.