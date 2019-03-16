Львів’янка Марія Музичук виборола срібну медаль у особистому заліку на чемпіонаті світу з шахів

Марія Музичук

На чемпіонаті світу з шахів 2019, що тривав у Астані, одразу дві українки здобули індивідуальні нагороди. Серед них і львів’янка Марія Музичук. Вона стала срібною призеркою серед шахісток, які грали на першій дошці. Інна Гапоненко з Херсона – бронзова призерка на четвертій дошці.

При цьому збірна України не зуміла вибороти нагороду на чемпіонаті світу. України розділили зі збірною Грузії третє та четверте місце за набраними очками, але за додатковими показниками не потрапили у трійку призерів. Виграла чемпіонат світу з шахів серед жінок збірна Китаю.