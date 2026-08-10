«Мадяр» попередив, що Росія може збільшити кількість ракет в одному ударі до 200
Росія планує збільшити одночасний залп балістичних та крилатих ракет по Україні з 77 до 200 одиниць
Росія планує суттєво збільшити кількість ракет, які зможе одночасно запускати по Україні під час одного повітряного удару. Йдеться про зростання залпу з нинішніх 77 до 200 ракет. Про це в інтерв’ю Associated Press, яке було опубліковане у понеділок, 10 серпня, заявив командувач Сил безпілотних систем України Роберт «Мадяр» Бровді.
За його словами, наразі російські війська мають можливість одночасно застосувати до 77 ракет. Водночас Москва прагне збільшити цю кількість майже втричі – до 200 одиниць.
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Бровді назвав таку перспективу однією з найбільш небезпечних для України. Зокрема, українська ППО має обмежені запаси ракет-перехоплювачів для американських систем Patriot, які є єдиними комплексами на озброєнні України, здатними ефективно протидіяти балістичним ракетам.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
«Навіть якщо їм вдасться досягти лише половини цієї кількості, усе це полетить на нас», – попередив командувач СБС.
Він також зазначив, що одним із ключових способів стримування нарощування російського ракетного потенціалу є удари по підприємствах та інших об’єктах, які забезпечують виробництво зброї.
За словами Бровді, це вкотре демонструє важливість українських далекобійних ударів по військових цілях на території Росії.
Нагадаємо, у ГУР повідомляли, що з квітня Росія призупинила виробництво гіперзвукових ракет «Кинджал» та Х-32. За словами заступника начальника ГУР Вадима Скібіцького, гроші та комплектувальні, які призначалися для їхнього виробництва, росіяни перерозподілили на випуск інших типів ракет, які вважають більш точними.