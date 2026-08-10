Наразі російські війська мають можливість одночасно застосувати до 77 ракет

Росія планує суттєво збільшити кількість ракет, які зможе одночасно запускати по Україні під час одного повітряного удару. Йдеться про зростання залпу з нинішніх 77 до 200 ракет. Про це в інтерв’ю Associated Press, яке було опубліковане у понеділок, 10 серпня, заявив командувач Сил безпілотних систем України Роберт «Мадяр» Бровді.

За його словами, наразі російські війська мають можливість одночасно застосувати до 77 ракет. Водночас Москва прагне збільшити цю кількість майже втричі – до 200 одиниць.

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Бровді назвав таку перспективу однією з найбільш небезпечних для України. Зокрема, українська ППО має обмежені запаси ракет-перехоплювачів для американських систем Patriot, які є єдиними комплексами на озброєнні України, здатними ефективно протидіяти балістичним ракетам.

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«Навіть якщо їм вдасться досягти лише половини цієї кількості, усе це полетить на нас», – попередив командувач СБС.

Він також зазначив, що одним із ключових способів стримування нарощування російського ракетного потенціалу є удари по підприємствах та інших об’єктах, які забезпечують виробництво зброї.

За словами Бровді, це вкотре демонструє важливість українських далекобійних ударів по військових цілях на території Росії.

Нагадаємо, у ГУР повідомляли, що з квітня Росія призупинила виробництво гіперзвукових ракет «Кинджал» та Х-32. За словами заступника начальника ГУР Вадима Скібіцького, гроші та комплектувальні, які призначалися для їхнього виробництва, росіяни перерозподілили на випуск інших типів ракет, які вважають більш точними.