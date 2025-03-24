Концерт відбудеться 29 березня у Львівській національній філармонії. Початок о 18:00, зазначали організатори.

Організатори також додають, що це буде чудова можливість поринути в атмосферу незабутньої музики. Цей концерт також стане подарунком для справжніх поціновувачів музики, адже програма охоплює відомі класичні твори та улюблені хіти в інструментальному звучанні:

саундтреки легендарного Ганса Ціммера;

хіти Coldplay, Adele, Hurts, «Океану Ельзи», «Без Обмежень», «Скрябіна», Shumei та багатьох інших;

нову авторську музику, що поєднує класику та сучасність.

Солодкий подарунок та ігристе для всіх гостей! Особливу атмосферу вечора створить чарівне звучання скрипки, роялю у супроводі струнних при світлі тисячі свічок, яке перенесе гостей у світ музичної гармонії.

«Ми завжди мріяли створити вечір, сповнений акустичної краси та душевності. Цього разу наша мрія втілиться у стінах Львівської філармонії, і ми щиро запрошуємо вас стати частиною цієї події», – діляться Олександр та Юлія Божик.

Не пропустіть можливість поринути в атмосферу незабутньої музики, яка залишить слід у вашому серці!

Квиток на концерт стане найкращим подарунком собі та близьким! Встигніть забрати кращі місця за посиланням або в касі філармонії.