Магія музики у світлі тисячі свічок: Олександр та Юлія Божик запрошують на акустичний вечір
Уже зовсім скоро відомий інструментальний дует Олександра та Юлії Божик представить у Львові акустичну програму
Концерт відбудеться 29 березня у Львівській національній філармонії. Початок о 18:00, зазначали організатори.
Організатори також додають, що це буде чудова можливість поринути в атмосферу незабутньої музики. Цей концерт також стане подарунком для справжніх поціновувачів музики, адже програма охоплює відомі класичні твори та улюблені хіти в інструментальному звучанні:
- саундтреки легендарного Ганса Ціммера;
- хіти Coldplay, Adele, Hurts, «Океану Ельзи», «Без Обмежень», «Скрябіна», Shumei та багатьох інших;
- нову авторську музику, що поєднує класику та сучасність.
Солодкий подарунок та ігристе для всіх гостей! Особливу атмосферу вечора створить чарівне звучання скрипки, роялю у супроводі струнних при світлі тисячі свічок, яке перенесе гостей у світ музичної гармонії.
«Ми завжди мріяли створити вечір, сповнений акустичної краси та душевності. Цього разу наша мрія втілиться у стінах Львівської філармонії, і ми щиро запрошуємо вас стати частиною цієї події», – діляться Олександр та Юлія Божик.
Не пропустіть можливість поринути в атмосферу незабутньої музики, яка залишить слід у вашому серці!
Квиток на концерт стане найкращим подарунком собі та близьким! Встигніть забрати кращі місця за посиланням або в касі філармонії.