Еммануель Макрон та Володимир Путін провели телефонні переговори

Президенти Франції та Росії Еммануель Макрон та Володимир Путін провели телефонні переговори, на яких обговорювалася ситуація в Україні. Розмова президентів тривала 1 годину та 45 хвилин.

Як повідомляє AFP з посиланням на прес-службу Єлисейського палацу, за підсумками розмови Макрон та Путін домовилися посилити дипломатичну роботу, кінцевою метою якої має стати саміт для визначення нової архітектури миру та безпеки у Європі.

Президенти також домовилися про поновлення роботи у «Нормандському форматі», повідомляє прес-служба Макрона.

Своєю чергою, в офіційному повідомленні на сайті Кремля повідомляється про те, що учасники розмови домовилися «про продовження контакту на різних рівнях».

У повідомленні прес-служби президента держави-агресорки наголошується, що під час розмови Володимир Путін заявив, що причиною загострення обстановки на Донбасі стали «провокації українських силовиків» та вкотре звинуватив Київ у імітації переговорного процесу.

Зазначимо, що одразу після розмови з Путіним Макрон поговорив із президентом України Володимиром Зеленським. Під час цієї розмови президенти підтримали необхідність скликання тристоронньої контактної групи та невідкладного запровадження режиму тиші на Донбасі.

Президент України написав у Twitter, що вони з Макроном підтримали невідкладне скликання ТКГ і негайне запровадження режиму тиші.

«Обговорили необхідність і можливі шляхи негайної деескалації та політико-дипломатичного врегулювання», – написав український президент.

У продовження вчорашньої розмови поінформував @EmmanuelMacron про поточну безпекову ситуацію та нові провокативні обстріли. Виступаємо за активізацію мирного процесу. Підтримуємо невідкладне скликання ТКГ і негайне запровадження режиму тиші. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 20, 2022

Володимир Зеленський проінформував французького президента стосовно загострення військової агресії на Сході. Зокрема він повідомив Макрону про наші втрати, обстріл українських політиків і міжнародних журналістів.

Єлисейський палац заявив, що демократичні переговори є «останніми необхідними зусиллями, щоб уникнути великого конфлікту». Зокрема Еммануель Макрон наголосив, що докладе всіх зусиль для збереження стабільності та миру в Європі.

Нагадаємо, що ситуація на Донбасі різко загострилася 18 лютого, коли керівники самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» заявили, що Київ готує наступ і оголосили про евакуацію мешканців регіонів до Росії. На лінії зіткнення відновилися обстріли, а в псевдореспубліках оголосили мобілізацію.

Своєю чергою українська влада будь-які звинувачення з боку російських найманців та бойовиків відкидає.