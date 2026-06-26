Макрон заявив, що США відмовилися від ролі нейтрального посередника у війні Росії проти України
Вашингтон підтвердив підтримку територіальної цілісності України
Президент Франції Еммануель Макрон у четвер, 25 червня, заявив, що Сполучені Штати вперше офіційно зафіксували у спільному документі свою позицію про те, що більше не вважають себе нейтральним посередником у війні Росії проти України.
За словами французького лідера, відповідне формулювання з’явилося у тексті, погодженому під час міжнародних переговорів. Макрон наголосив, що Вашингтон підтвердив підтримку територіальної цілісності України, продовження військової та енергетичної допомоги, а також санкційного тиску на Росію.
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«Сполучені Штати вперше підтвердили в тексті, що вони більше не є нейтральними посередниками, а разом з нами підтримують територіальну цілісність України, військову та енергетичну підтримку, а також санкції проти Росії», – заявив Макрон під час брифінгу після саміту Франція–Італія.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
25 червня під час спілкування з журналістами в Білому домі президента США запитали, чи вважає він, що президент України Володимир Зеленський зараз перемагає у війні. Прямої відповіді Трамп не дав, однак позитивно оцінив дії українського лідера.
«Зеленський працює досить добре і утримує свої позиції. Справи у нього йдуть непогано», – сказав Трамп.
Останнім часом риторика президента США щодо України стала більш прихильною. Зокрема, після зустрічі із Зеленським на саміті G7 у Франції сторони обговорили шляхи посилення тиску на Росію та перспективи мирних переговорів. Після переговорів український президент повідомив, що американська сторона вперше позитивно сприйняла ідею надання Україні ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot.
Державний департамент також вважає, що наразі Україна перебуває у виграшній позиції, а росіяни вимушені чекати зими у надії, що тоді інтенсивність наступу ЗСУ знизиться.