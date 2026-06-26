Риторика Трампа щодо України стала більш прихильною після зустрічі із Зеленським на саміті G7

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер, 25 червня, заявив, що Сполучені Штати вперше офіційно зафіксували у спільному документі свою позицію про те, що більше не вважають себе нейтральним посередником у війні Росії проти України.

За словами французького лідера, відповідне формулювання з’явилося у тексті, погодженому під час міжнародних переговорів. Макрон наголосив, що Вашингтон підтвердив підтримку територіальної цілісності України, продовження військової та енергетичної допомоги, а також санкційного тиску на Росію.

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«Сполучені Штати вперше підтвердили в тексті, що вони більше не є нейтральними посередниками, а разом з нами підтримують територіальну цілісність України, військову та енергетичну підтримку, а також санкції проти Росії», – заявив Макрон під час брифінгу після саміту Франція–Італія.

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25 червня під час спілкування з журналістами в Білому домі президента США запитали, чи вважає він, що президент України Володимир Зеленський зараз перемагає у війні. Прямої відповіді Трамп не дав, однак позитивно оцінив дії українського лідера.