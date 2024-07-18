Правду розкрила 33-річна наречена, яка зізналася, що виходити заміж їй сказала мама

Прикордонники Львівського загону викрили два псевдоподружжя, які уклали шлюб для того, щоб чоловіки могли легально виїхати за кордон. Їх виявили під час перевірки документів у пункті пропуску «Шегині».

Одна фіктивна пара – 33-річні харків’янин і уродженка Львівщини з інвалідністю. Про її шлюб з нареченим домовилася мама, взявши собі більшу суму винагороди.

«Любов “дружини” чоловік придбав у її мами за 40 тисяч гривень. Кошти молодик відразу перерахував на карту “тещі”. Жінка з донькою теж поділилась, однак не порівно. Доньці з усієї суми дала лише більше 10 тис гривень», – розповіли у ДПСУ 18 липня.

Чоловік спочатку запевняв, що зустрів майбутню дружину під час відпустки у Мукачеві і покохав її з першого погляду під час розпивання спиртного. Але його наміри викрила дружина, яка зізналася, що з чоловіком її звів знайомий. Після розмови з ним її мама наказала доньці виходити заміж.

Іншу пару «молодят» з Сумщини викрили у цьому ж пункті пропуску.

«52-річний уродженець Сумщини за допомогою своєї односельчанки, особи з інвалідністю, мав намір покинути межі країни. Шлюб пара зареєструвала близько місяця тому. У розмові подружжя повідомило, що їдуть до знайомого у Польщу, щоб позичити гроші. Після – повернуться в Україну», – розповіли прикордонники.

Представники Львівського загону передали інформацію до Нацполіції. У Кримінальному кодексі передбачено покарання за незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ст. 332 ККУ).