Мама дитини, що загинула під час пожежі на Львівщині, розповіла про ймовірну причину трагедії

У селі на Сокальщині під час пожежі загинула однорічна дитина. Її та 6-річного брата мама залишила вдома самих. Електрики в домі немає через борги. Тож замість лампи в хаті була свічка. Саме через неї і сталася біда.

Трагедія сталася у приватному будинку в с. Муроване Сокальського району на вул. Шевченка. Мама загиблої дівчинки розповідає: вибігла ввечері всього лише на кілька хвилин. А коли повернулася, побачила дим і вогонь.

Жінка каже: інколи залишала так двох дітей увечері – ставила свічку, щоб не було страшно, замикала двері і йшла до сусідки. Інколи там підзаряджала телефон. Тож і того разу ніщо не віщувало біди.

«Вони попросили печиво, я їм дала печиво з чаєм. Вони лягли на ліжко. Їли солодощі. Я кажу синові, що йду заберу телефон із зарядки», – розповіла мама дітей Олена Курій.

На сполох почав бити 6-річний Володя. Коли Олена повернулася, одразу ж винесла дітей на вулицю. Та врятувати молодшу доньку Аню не вдалося – вона вчаділа на місці. У лютому їй мало б виповнитися два рочки. А ось старшого Володю медики госпіталізували до Червоноградської лікарні.

«Дитина просто була налякана. А так стан дитини по органах був задовільний. Дитина сама дихала, але була дуже налякана. В сажі була. Опіків не має ніяких. Тільки отруєння чадним газом», – розповіла завідувачка педіатричного відділення Червоноградської лікарні Марія Жигайло.

До хати в Мурованому Олена з дітьми переїхала влітку. Помешкання ділила з сестрою. Взимку оселю обігрівали грубкою. Замість електроосвітлення використовували свічки.

«Сестра забула заплатити півроку за світло, от їм і відключили світло», – каже сусідка Ганна Жолондик.

Сусіди досі не можуть повірити в те, що трапилося. Кажуть, Олена не працювала, бо пильнувала за малими. Жили на «дитячі» гроші. Тим не менш, Аня й Володя були чисті й доглянуті. Часто залишалися вдвох і не бешкетували. Так каже сусід Олени Володимир. Жінка часто заходила до його дружини в гості, інколи й з дітьми. У вівторок теж забігала – сама й не надовго.

«Мені подзвонила жінка, бо я не був вдома, я прибіг скоро, приїхала швидка. Побачив, що мама тримає дитину на руках і плаче. І дивлюся, хлопчик теж сидить такий млявий», – розповів сусід Володимир Гулич.

Володя у лікарні пробуде щонайменше добу, та його життю вже нічого не загрожує.

Нагадаємо, 9 січня внаслідок пожежі у приватному будинку на Львівщині загинула дівчинка 2017 року народження. Шестирічний хлопчик потрапив до лікарні з отруєнням продуктами горіння.