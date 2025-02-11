Мадридський клуб у доданий час зумів вирвати виїзну перемогу в команди Хосепа Гвардіоли

У вівторок, 11 лютого, «Манчестер Сіті» в межах 1/16 фіналу Ліги чемпіонів приймав мадридський «Реал». Господарі по ходу матчу двічі вели в рахунку, але не змогли втримати перемогу. Щобільше, дозволивши «вершковим» забити на останніх хвилинах, підопічні Гвардіоли не втримали свої ворота у доданий час і, в результаті, зазнали прикрої поразки.

Ліга чемпіонів, 1/16 фіналу

«Манчестер Сіті» (Англія) – «Реал» Мадрид (Іспанія) – 2:3

Голи: Голанд, 19, 80 (п.) – Мбаппе, 60, Діас, 86, Беллінгем, 90+2

Господарі з перших хвилин кинулись атакувати ворота суперника, але іспанці витримали атакувальний натиск суперника і стали огризатись у відповідь. На 10-й хвилині Вінісіус виходив сам на сам з Едерсоном, але впав, а арбітр свиснув положення поза грою. За мить кіпер «Ман Сіті» врятував після удару Мбаппе.

На 19-й хвилині господарі вийшли вперед: Гріліш закинув у воротарський на Гвардіола, той головою скинув під удар Голанду і норвежець в дотик прошив голкіпера.

По перерві Мбаппе відновив статус-кво: Себальйос закинув м’яч за спини захисників на хід Кіліану і француз у падінні елегантно пробив у протихід Едерсону. За десять хвилин до завершення матчу «Манчестер Сіті» вдруге вийшов вперед – Себальйос завалив на землю Фодена у власному штрафному. Голанд з позначки оформив дубль.

«Реал» не опустив рук і зовсім скоро знову зрівняв. Діас через 2 хвилини після виходу на заміну добив сферу у сітку після удару з гострого кута Вінісіуса і сейву Едерсона. А вже у доданий час Беллінгем вирвав перемогу для мадридців, поставивши масну крапку у матчі (Жуніор скористався помилкою суперника, прокинув м’яч повз Едерсона, який мчав на перехоплення, і Джуд встиг замкнути на дальній стійці у вже порожні ворота).

Матч-відповідь відбудеться у Мадриді в середу, 19 лютого.