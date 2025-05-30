Бандуристка Марина Круть співає на могилі загиблої подруги Ірини Цибух, 29 травня 2025 року

Співачка та бандуристка Марина Круть 29 травня, у перші роковини загибелі госпітальєрки Ірини «Чеки» Цибух, заспівала на могилі військової та залишила статуетку національної премії «Жінка України 2035». Напередодні співачка стала лауреаткою премії у номінації «Шоу-Бізнес». Зазначимо, що десятки людей прийшли на Поле почесних поховань Личаківського кладовища, щоб вшанувати пам'ять Ірини Цибух.

«Це, мабуть, найменше, що я можу зробити для своєї подруги Ірини Цибух. Дякую вам, за те, що несете пам'ять про тих, кого з нами немає. Наша відповідальність, аби ця пам'ять продовжувалась далі. Відповідальність перед мертвими. Так говорила колись Іра. Іра, яка говорила про пам'ять, сама стала пам'яттю. Я зрозуміла, що час не лікує. Лікує дія, тож діймо кожен як може – своїми талантами, вчинками й внесками», – сказала Марина Круть на церемонії нагородження премії «Жінка України».

Статуетка (позаду портрета), яку залишила Марина Круть на могилі Ірини Цибух. Фото ZAXID.NET

Зазначимо, що рідні та друзі Ірини Цибух організували вечір пам'яті, на який прийшли десятки львів'ян. Вони, як заповідала сама військова, співали пісень.

29 травня 2025 року – роковини загибелі Ірини Цибух. Фото ZAXID.NET

Ірина Цибух народилась у Львові. Вона навчалася у школі №91 та Національному університеті «Львівська політехніка». З 2015 року Цибух мала кілька ротацій на Донеччині як парамедикиня. До початку повномасштабного вторгнення вона працювала продюсеркою та менеджеркою реформи «Суспільного», а також реалізовувала освітні проєкти у віддалених селах Донецької та Луганської областей.

У лютому 2022 року Ірина Цибух долучилась до добровольчого батальйону «Госпітальєри», який евакуює поранених військовослужбовців із гарячих точок фронту. До Дня телебачення, радіо та зв’язку, 16 листопада 2023 року, президент Володимир Зеленський особисто вручив Ірині Цибух орден «За заслуги».

Парамедикиня загинула 29 травня 2023 року під час ротації на Харківському напрямку. За два дні, 1 червня, їй мало виповнитись 26 років. Церемонія прощання, на яку прийшли сотні людей, відбулась 3 червня.

Під час восьмого Українського жіночого конгресу, 5 листопада 2024 року, Ірину Цибух посмертно нагородили відзнакою імені Мері О’Хейген. Нагороду вручили мамі військової Оксані Цибух. У лютому 2025 року парамедикині надали звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».

У пам'ять про «Чеку» її рідні, друзі та ГО «Вшануй» заснували фестиваль ЧЕКАfest. Він відбудеться 1 червня у Шевченківському гаю. За анонсами та програмою фестивалю можна стежити у соцмережах. Придбати квитки можна за посиланням. Всі гроші з продажу квитків спрямують на оновлення медобладнання для медичного батальйону «Госпітальєри». Для військових з УБД, дітей до 14 років, пенсіонерів та людей з інвалідністю 1 та 2 групи вхід вільний.