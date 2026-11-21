Якщо є сумніви щодо якості маринованих грибів, куштувати їх не варто

Мариновані гриби – популярна закуска, яку часто заготовляють на зиму. Якщо такі запаси зберігати надто довго, вони можуть стати небезпечними для здоров’я. Особливо це стосується домашньої консервації. У програмі «Сніданок з 1+1» розповіли, які ознаки свідчать про те, що гриби зіпсувалися.

Чому домашні мариновані гриби можуть бути небезпечними?

Одна з головних небезпек домашніх грибних заготівель – ботулізм. Це тяжке отруєння спричиняє токсин, який виробляє бактерія Clostridium botulinum. Виявити його за виглядом чи запахом неможливо.

Під час маринування важливо дотримуватися перевіреного рецепта, адже безпека заготівлі залежить і від кислотності маринаду, і від способу термічної обробки.

Особливо ризиковано консервувати гриби невідомого походження або купувати їх у випадкових продавців. Краще віддавати перевагу продукції промислового виробництва, оскільки вона проходить контроль якості, пастеризацію та герметичне пакування.

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Як розпізнати зіпсовані грибні заготівлі?

Перед відкриванням банки варто уважно оглянути її. Є кілька ознак, які можуть свідчити про псування продукту:

Здута кришка. Помутніння маринаду. Слиз на грибах. Різкий або неприємний запах. Занадто м’яка структура грибів.

За наявності хоча б однієї з цих ознак заготівлю потрібно викинути. Не варто куштувати гриби, щоб перевірити їхню придатність.