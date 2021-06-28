Баранський вже неодноразово негативно висловлювався про патріотизм та українські цінності

Блогер та маркетинг-директор одного зі стартапів групи компаній Fozzy Group, до якої входять мережі супермаркетів «Сільпо» та «Фора», «Ringoo» та низка інших відомих компаній, Слава Баранський потрапив у гучний скандал після того, як публічно розкритикував традицію одягати вишиванки, вихваляв російського репера Басту та згадував при цьому «сільську тупість».

Після бурхливої реакції на його дописи у Fozzy Group пообіцяли у всьому розібратися, а самого Баранського на час службового розслідування відсторонили з посади. При цьому після скандалу у компанії та й сам блогер наполягають на своїй проукраїнськості.

ZAXID.NET спробував розібратися у найгучнішому скандалі, що трапився на цих вихідних.

З чого все почалося?

Все почалося зі скриншотів Facebook-сторіз Слави Баранського, які опублікував активіст Сергій Стерненко. На них видно сцену виступу російського співака Басти, який виступав у анексованому Криму, а у 2017 році обирав «найкращу пісню про Кримський міст». Попри це, артиста не вносили у список людей, які створюють загрозу нацбезпеці України, а тому 25 червня він зміг виступити у Києві.

«Красава Баста! Сільську тупість переможе тільки місто, яке кладе болт (ігнорує – Ред.) на цінності села», – йдеться в одній зі сторіз Баранського.

В іншому дописі Баранський також писав: «чому більшість пострадянських країн нормально розвиваються, а Україні дісталась тільки «гідність» та «європейські цінності»?»

Пізніше з’явилися й інші скріни дописів Слави Баранського, де той критикує українську музику, традицію одягати вишиванки тощо.

«Навіщо вам Моргенштерн, якщо є сільська «Плине кача?», – йшлося в одному із дописів. А вже в іншому Баранський виступав зі схваленням того, що, на його думку, звичка натягати вишиванки«йде у минуле».

Після публікації цих дописів у соцмережах почалася хвиля обурення щодо Слави Баранського, а також закликів бойкотувати супермаркети «Сільпо» і «Фора», поки вона не звільнить блогера. При цьому Баранського сприймали як «директора по маркетингу» групи Fozzy на основі інформації в його профілі у соцмержах.

Як відреагували в Fozzy Group

У понеділок, 28 червня, було оприлюднено офіційну заяву групи, де вказано, що у компанії не поділяють такі висловлювання Баранського. У групі компаній наголосили, що Fozzy Group і всі бізнеси групи, зокрема «Сільпо», є безумовно проукраїнськими.

Також там пояснили, що Слава Баранський насправді не є їхнім директором з маркетингу, а «приєднався як маркетинг-директор одного зі стартапів групи 4 місяці тому».

Наразі ж на період службового розслідування Баранський склав свої повноваження, а рішення про подальшу співпрацю з ним обіцяють ухвалити після детального вивчення всіх фактів.

«Рішення про подальшу співпрацю зі Славою ми будемо ухвалювати після детального вивчення всіх фактів. Наразі Слава склав свої повноваження на період службового розслідування», – додали у Fozzy Group.

Що каже сам Баранський

Після хвилі хейту Баранський обмежив доступ до своїх соцмереж. Як вказують користувачі, він видалив більшість дописів на своїй сторінці у Facebook. Наразі там залишилась публікація, де він стверджує, що «перегнув палицю» та «вкладав інші сенси» у свої повідомлення, чим фактично визнав, що вони справжні. Він також визнав, що це були грубі й цинічні висловлювання.

«Мені хочеться передати контекст ситуації, що це були висловлювання – грубі і цинічні – для кола друзів і знайомих, які знають мене, знають мою проукраїнську позицію і знають контекст, в якому писалося кожне повідомлення. Бачу, і для них я перегнув палку», – написав він.

За його словами, у кожне повідомлення «вкладався один сенс, прочитався інший».

«Коли я писав про вишиванки, розумію, в це тепер складно повірити, але ідея була в тому, що мені хотілося б, щоб Україна використовуючи свої суперпотужні символи, рухалася вперед, наповнювала їх новими смислами, створювала з таких елементів нову історію», – пояснив він.

Слава Баранський додав, що через проукраїнську позицію щодо Криму та Донбасу втратив «улюблену роботу у 2014 році».

Хто такий Слава Баранський

В’ячеслав Баранський став відомий як головний редактор заснованого в російському Ульяновську в 2007 році сайту Lifehacker. Сам він себе позиціонував як українець, який народився в Росії. У інтерв'ю сайту Open.ua він стверджував, що йому доводилося сваритися з російськими колегами у 2014 році (початок російського вторгнення в Україну - Ред.), але «зараз все згладжено, врегульовано – кожен прийняв свій бік правди, вважаю це великою перемогою для нас».

Але у 2015 році він перестав бути головредом Lifehacker, а згодом залишив і керівництво проекту. Займався мобільним маркетингом проекту Petcube та запустив спортивний стартап LIVE.LOVE з групових тренувань.

У профілі в Linkedin також значиться, що Слава Баранський є співзасновником російського маркетингового агентства «Паліндром», серед клієнтів якого значиться заблокована в Україні російська ІТ-компанія «Яндекс», що володіє однойменною пошуковою системою та інтернет-порталом.