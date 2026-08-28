Перше місце серед продажів посідає військово-тактичне спорядження

Впродовж року, з серпня 2025 по липень 2026 року, на маркетплейсі Ozon придбали товари подвійного та військового призначення на суму близько 25 млрд рублів (291 млн доларів). Такі підрахунки оприлюднила «Верстка», яка отримала доступ до внутрішньої аналітики маркетплейсу.

Як зазначається, журналісти виявили на маркетплейсі 33 категорії товарів, які можуть використовуватися у воєнних цілях. Йдеться, зокрема, про військово-тактичне спорядження, оптику, складові частини та обвіси для зброї, а також дрони. Загалом за останній рік Ozon продав понад 2 млн таких товарів.

Перше місце серед продажів посідає військово-тактичне спорядження – бронежилети, бронешоломи та розвантажувальні системи. За підрахунками, за рік продажів військової амуніції перевищили 527 тис. одиниць, а загальна сума таких замовлень сягнула 9,14 млрд рублів (близько 106,3 млн доларів). Найпопулярнішими серед товарів цієї категорії були бронежилети.

Військова оптика посіла друге місце за популярністю продажів на Ozon. За рік на маркетплейсі замовили майже 350 тис. прицілів, приладів нічного бачення і тепловізорів. Загальна вартість таких покупок близько 7,22 млрд рублів (близько 84,4 млн доларів).

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За підрахунками, товари, пов’язані з безпілотниками, принесли Ozon продажів на 6,26 млрд рублів (близько 72,8 млн доларів). Більшість покупок – аксесуари для безпілотників та квадрокоптерів. Переважно це запчастини та комплектувальні, з яких можна зібрати безпілотник самостійно. Такі продажі принесли онлайн-платформі 3 млрд рублів.

Нагадаємо, як писав ZAXID.NET, вперше під удари один з найбільших російських маркетплейсів Ozon потрапив у ніч на суботу, 22 серпня. Тоді українські безпілотники атакували Самарську область Росії. У ніч на неділю, 23 серпня, загорання виникло на складі Ozon у місті Оренбург та логістичному хабі Іжорського промислового майданчика Санкт-Петербурга. Тоді у компанії повідомляли про евакуацію 300 працівників та припинення роботи складу.

24 серпня Сили оборони України уразили ще три великі логістичні центри російського маркетплейсу Ozon, що розташовані на півдні Росії. Після удару по комплексу акції Ozon різко втратили в ціні. Йдеться про падіння на 27,5%. Разом з тим подешевшали й акції АФК «Система», яка пов’язана з онлайн-платформою. Російський холдинг у моменті втратив близько 17%.