Наша спортсменка продовжує виступи на турнірі в Мельбурні у парному розряді

Українська тенісистка Марта Костюк зачохлила ракетку на Відкритому чемпіонаті Австралії 2025 в одиночному розряді. У 3-му раунді змагань вона в трьох сетах поступилася іспанці Паулі Бадосі (Іспанія, WTA 12).

Australian Open-2025, 1/16 фіналу

Марта Костюк (Україна, WTA № 18) – Паула Бадоса (Іспанія, WTA № 12) – 4:6, 6:4, 3:6

Це була п'ята зустріч тенісисток, рахунок у серії 1:4 на користь іспанки. Матч видався важким та тривав 2 години 34 хвилини. У першому сеті Марта перемагала 3:1, але в 9-му геймі за 4:4 не реалізувала 5 брейк-пойнтів. Друга партія була за українкою, однак у вирішальному протистоянні сильнішою була іспанка. Варто зазначити, що протягом матчу можна було помітити проблеми з рукою в українки.

Костюк вчетверте у кар'єрі припиняє виступи у третьому колі Australian Open. Аналогічний результат українка мала на дебютному для себе турнірі у 2018 році, а також у 2022-му та 2023 роках. Лише у 2024-му Марта пройшла цю стадію та дійшла до чвертьфіналу. Як наслідок, перша ракетка України у світовій класифікації опуститься мінімум на 4 сходинки – на 22 місце рейтингу.

Попри невдачу, Костюк продовжує виступи на Australian Open – сьогодні вона успішно стартувала в парному розряді. У 1-му раунді українка та її напарниця румунка Єлена-Габріела Русе у двох сетах здолали австралійський тандем Дестані Аява / Меддісон Інгліс, якому організатори надали wild card.

Australian Open 2025, пари, 1/32 фіналу

Марта Костюк (Україна) / Єлена-Габріела Русе (Румунія) – Дестані Аява (Австралія) / Меддісон Інгліс (Австралія) – 6:4, 7:6 (7:2)

Це була дебютна зустріч тандемів в історії. Натомість з Русе в парі Костюк грає вже вдруге – у 2023 році на кортах Мельбурна вони дійшли до півфіналу. У 2-му раунді мейджора Марта і Єлена-Габріела зіграють проти перших сіяних Елізе Мертенс (Бельгія) і Еллен Перес (Австралія).

Нагадаємо, Україну на мейджорі в одиночному розряді продовжують представляти дві тенісистки: Даяна Ястремська та Еліна Світоліна. У парах честь нашої держави окрім Костюк захищають сестри Кіченок та Ангеліна Калініна.