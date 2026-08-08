Ексміністр оборони Михайло Федоров кілька разів намагався переконати засновника компанії SpaceX Ілона Маска дозволити Україні використовувати термінали супутникового звʼязку Starlink для ударів по балістичних установках у Росії. Про це у пʼятницю, 7 серпня, повідомило видання The Atlantic, передає «Цензор.Нет».

За даними співрозмовників The Atlantic, Михайло Федоров кілька разів звʼязувався з Ілоном Маском через таємні канали, щоб отримати від нього дозвіл на використання терміналів Starlink для ударів по пускових установках балістичних ракет у Росії. Однак Маск поки що не надав на це згоди, аргументуючи відмову ризиками ескалації.

«Наразі жодного позитивного рішення немає. Ілон продовжує казати, що настав час укласти угоду», – пише The Atlantic.

Водночас зазначається, що Михайло Федоров продовжує переговори з Ілоном Маском. Крім того, за даними The Atlantic, із таким самим проханням Володимир Зеленський звернувся до Дональда Трампа під час переговорів у Білому домі 28 липня. Проте американський президент також не надав ствердної відповіді.

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Зауважимо, що Володимир Зеленський регулярно акцентує увагу партнерів на загрозі російських балістичних ударів, оскільки такі ракети збити важче, ніж інші. Це зумовлено тим, що балістичні ракети летять значно швидше за інші, а також здатні змінювати траєкторію польоту та виконувати маневри. Ефективно протидіяти російським балістичним ракетам можна за допомогою систем ППО Patriot, однак наразі в Україні значний дефіцит ракет-перехоплювачів для цих систем. Водночас Дональд Трамп також скаржився на скорочення запасів таких ракет у США. Це зумовлено, зокрема, бойовими діями на Близькому Сході.

Однак 5 серпня під час засідання Ради національної безпеки і оборони Володимир Зеленський припустив, що партнери могли скоротити постачання антибалістичних ракет, щоб примусити Україну до поступок Росії.