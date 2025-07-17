Станом на ранок 17 липня до Львівської обласної інфекційної лікарні з харчовим отруєнням потрапило 56 хворих, серед них – вісім дітей. Їхній стан– важкий і середньої важкості. Після надання медичної допомоги, стан пацієнтів дещо поліпшився, повідомив ZAXID.NET медичний директор лікарні Андрій Орфін. Причиною отруєння стала сальмонела.

«Стан пацієнтів на момент госпіталізації був середньої важкості і важкий, та після надання медичної допомоги дещо поліпшився. Симптоми у всіх практично однакові: біль у животі, нудота, блювота, підвищена температура тіла (38-39°), знижений апетит, загальна слабість. У двох хворих виділено сальмонелу Ентерітіс (Salmonella Enteritidis), тож можна вважати, що саме вона стала причиною отруєння», – каже Андрій Орфін.

Нагадаємо, масове харчове отруєння людей сталося у ресторані «Китайський Привіт», власником якого є відомий київський ресторатор та фудблогер Міша Кацурін. Ресторан на вул. Вороного, 3 відкрився лише 13 липня та спричинив ажіотаж серед відвідувачів. Власник ресторану також отруївся і перебуває у лікарні.

Перші хворі потрапили до інфекційної лікарні 15-16 липня. Спершу їх було 12, увечері 16 липня кількість пацієнтів зросла до 43, а на ранок 17 липня їх вже є 56. Серед них – вісім дітей.

Фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України та Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області розслідують спалах гострої кишкової інфекції та встановлюють, у яких саме продуктах була сальмонела.