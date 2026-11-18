36-річна німецька доброволиця Савіта Ваґнер була військовослужбовицею ЗСУ і загинула на війні з Росією

Після розголосу 73-річній німкені Урсулі Ваґнер – матері загиблої бойової медикині батальйону «Карпатська Січ» Діани Савіти Ваґнер, скасували трирічну заборону на в’їзд в Україну. Про це повідомили в Західному міжрегіональному управлінні Державної міграційної служби.

«16 листопада на підставі звернення Управління патрульної поліції у Львівській області відкликано доручення органам Державної прикордонної служби про заборону в’їзду на територію України громадянки Федеративної Республіки Німеччини Вагнер Урсули Гертруд», – йдеться в повідомленні міграційної служби у фейсбуці.

Раніше 73-річна Урсула Ваґнер заявила журналістам, що 14 листопада їй відмовили у вʼїзді в Україну після паспортного кордону. Через це вона була змушена покинути автобус, яким прямувала до Києва, та у супроводі прикордонника повернутися до кордону з Польщею. Таким чином вона не змогла відвідати могилу загиблої доньки.

За інформацією Deutche Welle, причиною заборони могла бути несплата штрафу за порушення правил дорожнього руху. Сама німкеня пригадала, що під час одного з візитів в Україну її зупинили патрульні за перевищення швидкості, однак штраф вона не змогла оплатити, оскільки у поліцейських не працював платіжний термінал, а постанову про порушення з банківськими реквізитами вона загубила.

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За інформацією міграційної служби, на сьогодні причина заборони в’їзду вичерпана: «На сьогодні, не маючи фінансових зобов’язань перед державою Україною, іноземна громадянка може вільно перетинати кордон і на законних підставах перебувати в Україні».

Нагадаємо, Савіта «Змія» Ваґнер долучилася доброволицею до українського війська у червні 2022 року. Він початку повномасштабного вторгнення Росії до України вона возила медичне обладнання як волонтерка, а також організовувала поїздки закордонних журналістів на деокуповані території Київщини та Чернігівщини.

Савіта Ваґнер пройшла бої за Ізюм, брала участь у контрнаступі на Слобожанському напрямку, а також була під Лиманом та Кремінною. Загинула у віці 36 років 2 лютого 2024 року під артобстрілом під час евакуації поранених колумбійських добровольців української армії. Похована на Алеї Слави Лукʼянівського цвинтаря у Києві.