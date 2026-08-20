Політичні заяви готують електорат до парламентських виборів у Польщі

Представники політичного проєкту експрем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького «Розвиток Плюс» (Rozwój Plus) представили пропоновані зміни до міграційної політики. Вони висунули ідею проведення референдуму щодо тимчасового призупинення членства Польщі у Шенгенській зоні та запровадження асиміляції емігрантів. На це гостро відреагували чинні топпосадовці.

Як пише Wprost, рух «Розвиток Плюс» цього тижня озвучив програму «Найбезпечніша держава світу. Проєкт польської політики управління міграцією». Однією з їхніх пропозицій є створення міністерства міграції та асиміляції. А представник політсили Лукаш Шрайбер висловив думку, що поляки могли б на референдумі ухвалити рішення про тимчасове призупинення участі країни в Шенгенській зоні. Це передбачає запровадження додаткових прикордонних перевірок. Проте, на думку політиків «Розвитку Плюс», вихід із Шенгенської зони мав би посилити відчуття безпеки серед поляків.

План також передбачає створення служби депортації, встановлення щорічних квот на робочі візи для людей з-за меж ЄС та створення індивідуального облікового запису іммігранта. У ньому мали б бути зафіксовані відомості про легальність перебування, працевлаштування, податки та внески.

Водночас план «безумовної асиміляції» передбачає обов’язкове вивчення польської мови, польської й європейської культури під загрозою депортації.

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск гостро відреагував на заяву політиків «Розвитку Плюс»: «Ні, я не вірю. Це означає, що з ним щось сталося? Ні, референдуму щодо Шенгену точно не буде. (...) Він втратив розум».

Дональд Туск розкритикував пропоновану міграційну політику. Він заявив, що Матеуш Моравецький є «останньою людиною», яка могла б висловлюватися на тему міграції. Він звинуватив уряд Моравецького у видачі сотень тисяч дозволів на роботу щороку. Натомість глава польського уряду наголосив, що нинішня влада скоротила зловживання візами і нелегальний перетин кордону майже до нуля. Туск також розкритикував огорожу на кордоні з Білоруссю. На його думку, за керівництва «Права і справедливості», до якої раніше належав Моравецький, вона не зупинила тисячі людей, які намагалися нелегально проникнути до Польщі.

Як пише Onet, міністр закордонних справ Радослав Сікорський також зробив критичний допис в іксі щодо пропозицій «Розвитку Плюс».

«Якщо націоналісти хочуть покинути ЄС, нехай самі їдуть до Білорусі чи Придністров’я. Більшість поляків залишається», – написав Радослав Сікорський.

Політичний проєкт «Розвиток Плюс» пропонує програми, що заохочують польських емігрантів повернутися. Зокрема, це 50% зниження податку на доходи фізичних осіб протягом п’яти років та пільги на житло. Окремий пакет заходів має на меті утримати в країні поляків віком 25–35 років.

Нагадаємо, парламентські вибори у Польщі відбудуться восени 2027 року, проте нові політичні проєкти і заяви їхніх лідерів свідчать про те, що виборча кампанія вже стартувала. Проєкт «Розвиток Плюс» колишній прем’єр-міністр Польщі і представник партії «Право і справедливість» Матеуш Моравецький створив у квітні 2026 року. Він планує зареєструвати його як партію.