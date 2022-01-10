ДБР повідомило про підозру майстру лісу Хустського лісового дослідного господарства, який протягом року допустив рубку 128 дерев буку на понад 1,3 млн грн. За скоєне ліснику загрожує до 5 років тюрми.

Як зазначається у повідомленні прес-служби ДБР у Львові, майстер лісу не забезпечив належної охорони лісу, що призвело до його незаконної вирубки. Протягом 2020-2021 року було зрубано 128 дерев буку. Осіб, які проводили незаконні рубки, не встановили.

Ліснику оголосили про підозру за ч. 2 ст. 367 ККУ (неналежне виконання службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки). Зараз майстру лісу загрожує позбавлення волі до 5 років.