Правоохоронці провели обшуки у підозрюваних і вилучили обладнання для обробки деревини

Поліцейські викрили майстра лісу, який спільно з трьома мешканцями села Карпилівка Камінь-Каширського району, вирубав дерев на 800 тис. грн. За скоєне підозрюваним загрожує до восьми років увʼязнення. Про це повідомила 4 лютого пресслужба поліції області.

За даними слідства, майстер одного з лісництв Волинського військового лісгоспу у жовтні 2024 року отримав лісопродукцію, не передбачену лісорубними квитками, та розтратив її на користь одного зі спільників. Надалі підозрюваний залучив трьох жителів Карпилівки, які вирубували дерева, складали їх на пилорамі, а потім продавали.

Зловмисники встигли завдати державі збитків на понад 800 тис. грн. Під час обшуків у них вилучили деревину, палетну дошку, станки, верстати, а також документи.

Чотирьом чоловікам оголосили підозри за ч. 4 ст. 246 Кримінального Кодексу (незаконна порубка, зберігання та збут дерев, що спричинило тяжкі наслідки). Майстер лісу також отримав підозру за ч. 4 ст. 191 ККУ (розтрата чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає до восьми років увʼязнення.