Майже 100 тис. платників аліментів в Україні мають заборону на виїзд за кордон

«В Україні не повинно бути такого поняття як заборгованість по аліментах».

Павло Петренко: В Україні зараз більш ніж 600 тис. неплатників аліментів

В Україні заборону на виїзд за кордон мають майже 100 тис. боржників за виплатою аліментів. Про це в інтерв'ю «5 каналу» повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.

Окрім міністр зазначив, що заборону на керування транспортними засобами через несплату аліментів мають близько 90 тис. осіб, заборону на користування зброєю та на полювання – понад 80 тис. осіб.

За словами Петренка, в Україні зараз більш ніж 600 тис. неплатників аліментів. «Також ми ввели суспільно корисні роботи - для тих, хто, умовно кажучи, не має нічого офіційного і легальних доходів. По всій Україні складено вже понад 8 тисяч протоколів. 22 березня Солом'янський суд вперше виніс рішення та направив одного такого батька на 150 годин суспільно корисних робіт», - повідомив міністр.

За інформацією Мін'юсту, наразі в Україні приблизно 3 млн дітей живуть у неповних сім'ях і мають право на аліменти або отримують їх. При цьому кожне четверте рішення суду в Україні стосується саме стягнення аліментів.

Нагадаємо, 6 лютого в Україні набув чинності закон про обмеження для неплатників аліментів. Коли сума несплачених аліментів перебільшить суму за півроку, до боржника застосують обмеження до моменту виплати грошей - у праві на виїзд за кордон, на керування автівкою, на користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, на полювання. Того ж дня Міністерство юстиції відкрило Єдиний реєстр злісних неплатників аліментів. Людину, яка має борг зі сплати аліментів, можна знайти за прізвищем і датою народження.