Майже Ліга Чемпіонів: як у Добротворі та в Бурштині навчають юних футболістів

У неділю 12 травня у смт Добротвір пройшов футбольний чемпіонат серед дітей. Організували його в рамках всеукраїнського проекту «Давай, грай». Юні футболісти з Львівської та Івано-франківської області змагалися за путівку на фінал. «Давай, грай» – це спільна ініціатива компанії ДТЕК та футбольного клубу «Шахтар», яка покликана формувати здорове покоління.

Грали на новенькому полі команди з Добротвора, Червонограда та Бурштина. Вже більш ніж півроку дітей віком від семи до дванадцяти років безкоштовно тренували кваліфіковані спортсмени, забезпечували інвентарем та формою. Тож на чемпіонат приїхали добре сформовані та дисципліновані команди з талановитими учасниками.

Михайло Демчук, тренер команди із Добротвора розповідає:

«По деяких хлопцях видно, що вони мають справжній талант, що з ними потрібно працювати та розвивати їх. У нас є старша група, є молодша. В загальному це приблизно 65-70 дітей. І на мою думку, нехай краще ці діти проведуть годину свого часу тут на майданчику, ніж у телефоні».

Натомість для юних футболістів проект «Давай, грай» – не лише можливість зайняти свій час, а й зробити перший крок назустріч футбольній мрії.

«Багато моїх друзів грало у футбол, і мені теж сподобався цей спорт, тому я сказав татові, щоб він мене записав на футбол. Тепер, я хочу бути схожим на Ліонеля Мессі», – ділиться враженнями Андрій Проць, гравець із команди Добротвора.

Любити здоровий спосіб життя, розвиватися, змагатися та подорожувати – це лише низка корисних речей, які мають змогу отримати діти, що взяли участь у проекті «Давай, грай». На думку Петра Куп’яка, тренера команди з Бурштина,футбол також дає молоді й інші навички:

«Діти стали більш дружніми. Коли ми тільки відкривали проект, то дітлахи не мали ніякої дисципліни, бігали, хто куди. А тепер вони слухають один одного і знають, що таке дисципліна. Крім того, тих дітей, що зможуть себе краще проявити, можуть запросити у академію Шахтаря».

Фінансовою підтримкою проекту «Давай, грай» вже другий рік поспіль займається компанія ДТЕК. Підприємство допомагає створювати сучасні та комфортні умови для дитячого футболу. А завдяки спільній ініціативі з ФК Шахтар вже більш ніж півтори тисячі дітей у 15 містах та селищах України мають змогу відточувати свою спортивну майстерність. Забезпечені усім необхідним хлопці та дівчата займаються із професійними наставниками, на майданчиках з якісним покриттям.

«Для нас дуже важливо, щоб умови для проживання людей в тих територіях, де ми працюємо, були гідними. «Давай, грай» – це проект, який дозволяє дітям отримати хороші умови для здорового способу життя, хороші умови для розвитку, ми багато вклали в спортивну інфраструктуру, зокрема, це будівництво сучасних футбольних полів з штучним покриттям, це підтримка їх в належному стані», – розповідає Петро Гошовський, менеджер з корпоративної та соціальної відповідальності ДТЕК Добротвірська ТЕС.

Перемогу на матчі здобула команда з Червонограду, юні футболісти поїдуть на фінал проекту «Давай, грай», що невдовзі відбудеться у Щасливому, що на Київщині.