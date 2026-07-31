За народними прикметами, у день Медового Спаса землю намагалися не турбувати

Медовий Спас, або Маковія, – одне з найважливіших літніх церковних свят, яке за новоюліанським календарем відзначають 1 серпня. Цього дня також розпочинається Успенський піст. Для багатьох українців, особливо власників присадибних ділянок, актуальним залишається питання, чи дозволено працювати на городі та в саду у святкову дату. Про це пише ТСН.

Що символізує Медовий Спас

Медовий Спас є першим із трьох Спасів. Цього дня православні віряни згадують святих мучеників Маккавеїв, вшановують Животворящий Хрест Господній і розпочинають Успенський піст.

За українською традицією до храму несуть мед нового збору, мак, воду та запашні букети з польових трав, які називають маковійчиками. Після освячення родини збираються разом за святковим столом, дякуючи за врожай і Божі дари.

Чи можна працювати на городі 1 серпня

За народними прикметами, у день Медового Спаса землю намагалися не турбувати. Вважалося, що вона повинна відпочити, тому більшість важких польових робіт переносили на інший день.

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Небажаними вважали:

перекопування ґрунту;

прополювання грядок;

висаджування та пересаджування рослин;

обрізування дерев і кущів;

будь-які інші роботи, пов'язані з обробітком землі.

За повір'ями, нехтування цими звичаями могло накликати неврожай або інші господарські негаразди.

Водночас у багатьох місцевостях не забороняли виконувати нескладні роботи після богослужіння. Наприклад, за потреби дозволяли полити рослини під час сильної спеки або зібрати достиглі овочі, фрукти чи ягоди, щоб вони не зіпсувалися.

Що говорить церква

Православна церква не встановлює прямої заборони на роботу в саду чи на городі у день Медового Спаса. Священнослужителі наголошують, що головне – не сама праця, а ставлення людини до свята.

Насамперед рекомендують знайти час для участі в богослужінні, молитви, духовних роздумів і добрих справ. Якщо ж певну роботу неможливо відкласти через погодні умови або інші обставини, виконати її не вважається гріхом. Водночас без нагальної потреби важку фізичну працю цього дня радять перенести на інший час, щоб повною мірою присвятити свято духовному змісту.