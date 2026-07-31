Як правильно провести Медовий Спас: традиції, звичаї та обмеження
Медовий Спас, або Маковія, – одне з найулюбленіших літніх свят в українській традиції. Воно поєднує церковні звичаї та народні обряди, які зберігалися протягом багатьох поколінь. Цього дня віряни несуть до храму мед нового збору, мак і запашні букети. Які традиції та народні уявлення про те, що бажано робити у свято, а від чого краще утриматися, пише УНІАН.
Що заведено робити на Медовий Спас
Однією з головних традицій є освячення меду нового збору. За давнім звичаєм, саме після освячення його починали куштувати. Також було прийнято пригощати медом дітей, рідних, сусідів і людей, які потребували допомоги.
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До святкового кошика також кладуть мак, воду, духмяні трави та квіти. Господині готують пісну випічку з медом і маком, а після богослужіння збираються за родинним столом.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
У народній традиції вважається доброю справою допомогти ближньому, поділитися частиною врожаю або пригостити когось освяченими продуктами.
Чому Медовий Спас називають Мокрим
У народі це свято має ще одну назву – Мокрий Спас. Вона пов'язана зі стародавньою традицією освячення води.
Колись люди вірили, що цього дня вода має особливу силу, тому купалися у річках і ставках, а також приводили на водойми домашніх тварин. Сьогодні ця традиція не є церковним обов'язком, однак багато людей і далі сприймають її як частину народної спадщини.
Що не рекомендується робити
Церква насамперед закликає провести цей день у молитві, спокої та добрих справах. Вірянам рекомендують уникати сварок, образ, лихослів'я та недоброзичливих вчинків.
У народній традиції також вважається небажаним:
- важко фізично працювати без нагальної потреби;
- працювати на городі, якщо це можна перенести на інший день;
- зловживати алкогольними напоями;
- переїдати;
- відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.
Водночас Церква наголошує, що найважливішими є щира молитва, милосердя та любов до ближнього, а не дотримання народних прикмет.
Особливості харчування
З Медового Спаса розпочинається Успенський піст. Для вірян, які його дотримуються, це означає перехід на пісний раціон відповідно до церковних правил.
На святковому столі традиційно подають страви з медом, маком, овочами, фруктами, грибами та іншими пісними продуктами.