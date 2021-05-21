Підозрюваний у держзраді нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук, заявив, що вів переговори з бойовиками ОРДЛО, бо його на це вповноважили спершу в.о. президента Олександр Турчинов, а пізніше Петро Порошенко. Про це Медведчук заявив перед будівлею Апеляційного суду Києва, пише «Українська правда».

Медведчук переконує, що вів переговори з бойовиками, бо мав на це повноваження, які йому надали Олександр Турчинов і Петро Порошенко.

«Я вів переговори відповідно з повноваженнями, які мені були надані щодо мирного врегулювання спершу з травня місяця ще в.о. президента Турчиновим, потім уже президентом Порошенком. Я офіційно був уповноважений на ведення цих переговорів Турчиновим і Порошенком, і пізніше був уповноважений і Тристоронньою контактною групою і СБУ, яка надала мені статус спецпредставника з гуманітарних питань у ТКГ», – заявив Віктор Медведчук.

Нардеп також розповів, що зустрічався з Порошенком в 2014, у 2015 роках і надалі аж до 2018 року, доки вони «не розійшлися в поглядах щодо обміну утримуваними особами».

Він додав, що серед іншого вів переговори і про економічні питання, зокрема про «принципові домовленості щодо поставок електроенергії в Україні, і такий договір владою був підписаний і заключений».

На запитання, чи просив Медведчук бойовиків не чіпати будинок олігарха Ріната Ахметова у 2014 році (про це повідомляли ЗМІ на основі телефонних розмов Медведчука, – ред.), політик заявив, що «не хоче коментувати ніякі розмови, бо вони є сфальсифікованими».

Медведчук також заперечує, що міг передавати Росії секретну інформацію про підрозділи ЗСУ. За його словами, він «мав доступ до секретних матеріалів усіх форм секретності до 2004 року, коли працював главою адміністрації Леоніда Кучми, а після цього упродовж 15 років ніколи не був допущений до секретних даних.

Коротко про справу Віктора Медведчука

Нагадаємо, що 19 лютого Рада нацбезпеки і оборони України запровадила санкції проти Медведчука та його соратника Козака. Обмеження ввели у зв'язку з розслідуванням СБУ щодо фінансування тероризму.

Перед тим санкції запровадили лише проти Козака, зокрема обмеження стосувалися компаній, які володіють телеканалами ZIK, «112 Україна» та NewsOne.

11 травня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала Медведчуку й Козаку підозри у держзраді та порушенні законів та звичаїв війни. 13 травня Медведчука відправили під цілодобовий домашній арешт, а Козак нібито перебуває на лікуванні у Білорусі.

18 травня журналісти-розслідувачі проекту Bihus.Info заявили, що отримали доступ до десятків годин записів розмов Медведчука, які свідчать про його зв’язки з російськими посадовцями та проросійськими бойовиками на Донбасі.

Частину записів, які вказує на зв'язки Медведчука з Петром Порошенком, бойовиками та російськими чиновниками. Як йдеться у розслідуванні, Медведчук був включений в роботу з Порошенком від початку президентства, тобто, вже у червні 2014 року кум Путіна регулярно відвідував Адміністрацію президента.

Сам Медведчук у розмовах запевняв, що здатен впливати на президента України. Зокрема, він заявляв, що передасть погрози бойовиків Порошенку щодо імовірного знищення колони української бронетехніки, якщо її просування не зупинять.