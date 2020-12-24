У четвер, 24 грудня, родини Героїв Небесної сотні прикрасили меморіал пам’яті на вул. Кривоноса у Львові до новорічних та різдвяних свят. Портрети на Меморіалі пам'яті Героїв Небесної сотні оздобили вінками з ялинкових гілок та калини. А ще поклали лампадки. Їх запалили Вифлеємським вогнем миру, який принесли пластуни.

Плести віночки до свят родини загиблих почали ще з 2017 року. Першого року їх виготовили 107. Тоді всі відвезли до Києва, де ними прикрасили портрети Героїв Небесної сотні.

«Два роки ми відправляли в Київ віночки, а тепер, оскільки в нас є у Львові свій меморіал, то ми сюди носимо. Це є пам'ять про наших дітей. Ми захотіли, щоб їм також було приємно. Просто ми про них, про наших дітей, нічого не знаємо. А вони знають про нас усе. Хотілося, щоб їм було приємно, адже йдуть свята. Ми завжди сідали за стіл усі разом», – розповіла мама загиблого Героя пані Марія.

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Таку ініціативу започаткували, бо перед святами рідні полеглих на Майдані відчували ще більше спустошення, адже завжди разом родиною готувалися до свят та збирались за одним столом.

«Саме під час таких акцій, під час таких зустрічей, ми розуміємо, що ми дійсно стали родиною. Ми ділимося разом своїми емоціями, ми ділимося тим добром. Ми би хотіли, щоб усі бачили, що це місце живе, це не просто меморіальне місце вшанування, воно не тільки тужливе, а й свого роду радісне», – розповіла дружина загиблого Героя Наталія Дигдалович.

Вінками, які плетуть гуртом у дружньому колі, меморіал прикрашають уже вдруге з часу його відкриття. До слова, цьогоріч акція стала всеукраїнською. Її перейняли Вінниця, Рівне, Тернопіль та Чернівці.

Нагадаємо, що Меморіал пам'яті Героїв Небесної сотні відкрили 23 серпня 2019 року. Проект обирали на Всеукраїнському відкритому архітектурному конкурсі. Перше місце посів авторський проект Андрія Лесюка, Марії Яструбчак і Христини Пундак.