Через пункти пропуску у Львівській та Чернівецькій областях обвинувачений вивіз в Європу сімох водіїв

Івано-Франківський міський суд визнав менеджера ТзОВ «Укрспецоборонконтракт» Миколу Зеленевича винним у незаконному переправленні осіб через кордон України. За перевезення в ЄС фіктивно внесених у систему «Шлях» водіїв уродженцю Надвірної присудили 5 років позбавлення волі. Однак реальний термін покарання замінили на 3 роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 19 вересня, у змові з організатором та іншими учасниками схеми, Микола Зеленевич упродовж 2022-2023 року вивіз з України в ЄС через пункти пропуску у Львівській та Чернівецькій областях сімох водіїв, фіктивно оформлених у луцьких компаніях «Захід Сап Трейд» і «Спринт Транс».

За незаконне перевезення ухилянтів він отримав для себе та інших учасників схеми 17,5 тис. доларів.

Під час судового засідання Микола Зеленевич уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Суд також врахував молодий вік обвинуваченого, який не був раніше судимим, і те, що він добровільно перерахував 150 тис. грн на користь сил оборони України.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олег Лазарів визнав менеджера «Укрспецоборонконтракту» винним у незаконному переправленні осіб через кордон України і призначив йому 5 років позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на 3 роки умовного.