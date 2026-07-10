Планують звести чотири будинки висотою від 4 до 12 поверхів

Депутати Мукачівської міської ради затвердили детальний план території, обмеженої вулицями Томаша Масарика та Володимира Данчевського. Рішення ухвалили на сесії у четвер, 9 липня.

Йдеться про земельну ділянку комунальної власності площею 4,1 га, на якій розміщені потужності Мукачівської трикотажної фабрики «Мрія».

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У листопаді 2025 року власником фабрики, яка була дочірнім підприємством литовської компанії «Утенос трикотажас», стала мукачівська фірма «Транслум», що належить Владиславу Вітвінову. Останній до 2024 року керував ТОВ «Андезит-М» Павла Балоги (брат мера Мукачева Андрія Балоги). «Транслум» та «Андезит-М» зареєстровані за однією адресою.

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У грудні 2025 року депутати дозволили ПАТ «Мукачівська трикотажна фабрика “Мрія”» розробити містобудівну документацію для реалізації інвестиційних намірів підприємства. У квітні 2026 року детальний план території підтримали на громадських слуханнях, в яких взяли участь 10 людей.

Як повідомили в Управлінні архітектури та містобудування Мукачівської міської ради, проєктом ДПТ передбачено створення сучасного житлового кварталу з інтегрованою громадською та комерційною інфраструктурою.

На місці фабрики планують звести чотири будинки висотою від 4 до 12 поверхів на 471 квартиру, розрахованих орієнтовно на 1178 мешканців.

Також передбачено облаштування підземних і критих паркінгів на 378 автомобілів, 211 відкритих паркомісць, озеленених громадських просторів, безпечних пішохідних зон та внутрішнього двору.

За затвердження детального плану території 9 липня проголосували 24 з 25 депутатів, присутніх на сесії. Не голосував тільки міський голова Мукачева Андрій Балога.