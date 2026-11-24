Глобальна колаборація McDonald’s з Кевіном Маккалістером з’явиться в Україні

З 2 грудня 2026 року McDonald’s в Україні запустить святкове меню за мотивами комедії «Сам удома». Про це повідомили в інстаграмі McDonald’s Україна. Тизер опублікували через тиждень після старту глобальної кампанії, у якій Маколей Калкін через 36 років після прем’єри фільму знову зіграв Кевіна.

«Ми теж уже готуємо замовлення для Кевіна. 2.12», – йдеться в підписі до ролика. Спершу принтер друкує ім’я Кевіна, а за ним – довге «НННННННННН!». Це відсилання до сцен із фільму, у яких рідні раз у раз гукають хлопчика.

Що буде у меню «Cам удома»?

Мережа поки не розкрила, які саме позиції будуть доступні українським відвідувачам. Водночас у Великій Британії та Ірландії, де святкове меню запустили ще 17 листопада, увійшли такі новинки:

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Little Nero’s Pizza McShaker Fries – картопля фрі зі смаком сирної піци. Насправді окрему картоплю не готуватимуть, а додадуть приправу зі смаком піци, її слід висипати в пакет із картоплею та струсити.

Mini Pizza Pie Sharebox – чотири невеликі хрусткі пиріжки з начинкою із сиру та томатів.

Red Berry x Coca-Cola Zero Sugar – Coca-Cola Zero Sugar із сиропом зі смаком червоних ягід.

McFlurry з крихтами Oreo, цукерками Smarties і шоколадним соусом.

Також до кожного святкового набору додають одну з чотирьох пар колекційних шкарпеток із зображеннями персонажів і сцен із фільму.

До меню додають колекційні шкарпетки з персонажами та сценами з фільму / Фото McDonald's

На сайті британського McDonald’s вартість картоплі фрі зі смаком піци у Великій Британії зазначена 2,39 фунта стерлінгів (140 грн за курсом 24 листопада), мініпиріжків – 3,39 фунта (200 грн), а McFlurry – 2,79 фунта (165 грн).

У США меню за мотивами «Сам удома» стартує 1 грудня, йдеться у пресрелізі. Там набір матиме інший склад: картоплю фрі зі смаком піци, томатно-пармезановий соус Lovely Cheese Pizza Dipping Sauce та одну з чотирьох пар колекційних шкарпеток. А також McFlurry з Oreo, M&M’s і шоколадним соусом.

McFlurry з крихтами Oreo та M&M’s / Фото McDonald's

Більше про колаборацію McDonald’s із Кевіном

Як можна зрозуміти зі страв, меню присвятили гастрономічним уподобанням Кевіна Маккалістера – головного героя комедії. Зокрема, картопля фрі зі смаком піци відсилає до сцени, у якій хлопчик замовляє сирну піцу з ресторану Little Nero’s.

У святковому меню з'явиться картопля фрі зі смаком піци / Фото McDonald's

У рекламній кампанії McDonald’s з’явився і сам Маколей Калкін, який зіграв Кевіна у фільмі 1990 року.

Після запуску в Україні ціни та наявність новинок можна буде перевірити в застосунку McDonald’s або на сайті мережі.