Мер Івано-Франківська пообіцяв 100 тис. грн жінці, яка завагітніє після вакцинації. Цитата дня
Цитата дня
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків 7 вересня 2021 року
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Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків під час оперативної наради вранці 7 вересня заявив, що виплатить премію першій жінці, яка завагітніє після вакцинації. У такий спосіб він хоче спростувати поширюваний антивакцинаторами міф про те, що після вакцинації від коронавірусу жінки не можуть мати дітей. Згодом намір виплатити премію Марцінків повторив на офіційній сторінці у Facebook. «Дам премію 100 тисяч тому, хто всупереч різним поширеним слухам завагітніє після вакцинації», – написав мер Івано-Франківська. Під час оперативної наради у мера була присутня й керівниця міського перинатального центру Марія Бойко, яка зазначила, що у перинатальному готові виконувати доручення. «Не знаю, як ми це будемо відстежувати, але будемо робити», – додала Марія Бойко.