

Цитата дня «Вчора до мене прийшла жінка і доводила, що не може вакцинуватися, бо не завагітніє. Я вам серйозно говорю. Дайте доручення нашій працівниці. Якщо такий випадок станеться – то першій потрібно виплатити гарну премію. 100 тисяч гривень. Бо кажуть, що я злий, депреміюю. А я от хочу преміювати»

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків 7 вересня 2021 року



Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків під час оперативної наради вранці 7 вересня заявив, що виплатить премію першій жінці, яка завагітніє після вакцинації. У такий спосіб він хоче спростувати поширюваний антивакцинаторами міф про те, що після вакцинації від коронавірусу жінки не можуть мати дітей. Згодом намір виплатити премію Марцінків повторив на офіційній сторінці у Facebook. «Дам премію 100 тисяч тому, хто всупереч різним поширеним слухам завагітніє після вакцинації», – написав мер Івано-Франківська. Під час оперативної наради у мера була присутня й керівниця міського перинатального центру Марія Бойко, яка зазначила, що у перинатальному готові виконувати доручення. «Не знаю, як ми це будемо відстежувати, але будемо робити», – додала Марія Бойко.