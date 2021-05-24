На вул. Коновальця, 114-116 раніше працював дитячий санаторій

Міський голова Львова Андрій Садовий наклав вето на рішення міських депутатів дозволити будівництво на території колишнього санаторію на вул. Коновальця. Про це повідомили у прес-службі ЛМР ввечері 24 травня.

На минулій сесії 20 травня депутати Львівської міської ради проголосували за ухвалу для розроблення детального плану території у районі вул. Є. Коновальця, вул. Житомирської, вул. Гіпсової та вул. Г. Семирадського, що передбачає можливість житлової забудови на місці дитячого ревмокардіологічного санаторію, будівлю якого торік продала облрада.

Як інформував ZAXID.NET, під час засідання сесії депутати двічі голосували за надання дозволу ТОВ «Констракшн Проект» розробити детальний план території. Під час першого голосування депутатам забракло три голоси, а наприкінці засідання за це питання проголосувало 35 депутатів з 50 присутніх. Зокрема, розроблення ДПТ підтримали депутати фракцій «Варта», «Свобода», «Європейська солідарність», не підтримали «Самопоміч» та «Голос».

Нагадаємо, будівлю санаторію спершу купив бізнесмен та батько голови Львівської ОДА Зіновій Козицький, однак в кінцевому результаті він відмовився підписувати угоду. Після цього ЛОР знову виставила приміщення санаторію на аукціон і його купило ТОВ «Бізнес галерея «Лев» за 37 млн грн. З лютого цього року власником будівель на вул. Коновальця, 114 і 116 стало ТОВ «Скай дістрікт», власником якого є Олександр Фтомін (80%), бенефіціар «КУА «Авалон груп».

Міська рада судиться з обласною за продаж будівлі санаторію на вул. Коновальця, 114-116.

«Міськрада в судовому порядку відстоює право громади на 11 об’єктів, на які Львівська обласна рада оформила держреєстрацію права власності, ймовірно, з порушеннями. Серед цих об’єктів, зокрема, і будівлі на вул. Коновальця, 114-116», – пояснили в юридичному департаменті міськради.