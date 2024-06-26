ВАКС 26 червня обрав запобіжний захід Андрію Балозі

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 30 млн грн застави меру Мукачева Андрію Балозі, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Крім цього, він має здати закордонні паспорти та не відлучатись за межі Мукачева без дозволу слідчого. Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у середу, 26 червня.

Зазначимо, що САП спільно з НАБУ та СБУ викрила мера Мукачева Андрія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланьо. За інформацією слідства, мер Андрій Балога після кількох невдалих спроб домігся, щоб міська рада ухвалила рішення про продаж стадіону «Авангард» за 9,4 млн грн компанії «Універсал-М», яку контролює Михайло Ланьо. Однак ринкова вартість землі становить 84,6 млн грн. Відтак продаж громада зазнала збитків на майже 75 млн грн. До схеми з продажу землі мер та голова райради залучили ще чотирьох людей, які отримали підозри. Андрію Балозі та Михайлу Ланю загрожує до шести років позбавлення волі.

У Мукачівській міськраді запевнили, що впевнені в законності своїх дій і готові доводити це в суді. Нагадаємо, що обшуки у мерії через продаж стадіону «Авангард» відбулися ще у жовтні 2023 року.