Mercedes-AMG EQE

Німецький автовиробник доповнив лінійку електричного седана EQE, представленого наприкінці минулого року, спортивним виконанням від AMG, одразу у двох варіантах потужності.

Електричний замінник E-Class у молодшому виконанні під позначенням Mercedes-AMG EQE 43 4Matic, пропонує потужність 476 кінських сил, а продуктивніший Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+ має віддачу силової установки у 625 кінських сил. При цьому обидві версії мають однакові батареї.

Mercedes-AMG EQE 43 4Matic має продуктивність у 476 кінських сил і 858 Ньютон-метрів, які забезпечують йому прискорення від 0 до 100 кілометрів на годину за 4,2 секунди. Акумулятор на 90,6 кіловат-години забезпечує пробіг у 533 кілометри. Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+ з такою ж батареєю може проїхати 518 кілометрів, перш ніж акумулятор повністю розрядиться. Його 625 кінських сил та 950 Ньютон-метрів крутного моменту дозволяють прискорюватись до 100 кілометрів на годину за 3,5 секунди, а з опційним пакетом Dynamic Plus – за 3,3.

Зовнішні оновлення AMG-версій включають інші бампери та бічні пороги, дифузор у задньому бампері та спойлер кришці багажника, велику кількість декору чорного кольору та 22-дюймові багатоспицеві диски. Всередині це спортивні сидіння, особливе кермо та червоний декор.

Відмінності від базового Mercedes-Benz EQE для версій AMG також включають оновлення гальмівної системи, керма та підвіски – спортивні моделі мають адаптивну підвіску AMG Ride Control з широким діапазоном налаштувань. Зокрема, вона дозволяє змінювати дорожній просвіт на 15 міліметрів для руху у спортивному чи звичайному режимі.

Ціни на Mercedes-AMG EQE поки не оголошені, однак продажі повинні розпочатись влітку цього року.

Mercedes-AMG EQE 43 4Matic та 53 4Matic+. Фото Mercedes-Benz