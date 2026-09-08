В мережі нововведення пояснюють розподілом на оптові та роздрібні закупівлі

Мережа супермаркетів «Ашан», що працює у Львові, Києві, Житомирі, Одесі та Дніпрі, ввела ліміти на кількість окремих товарів для покупки в роздріб. Про це повідомляє сайт «РБК-Україна» з посиланням на пресслужбу мережі.

Обмеження в кількості до шести штук або шести кілограм вагових продуктів діють на придбання консервів, олії, оцту, солі, цукру, борошна, круп, макаронів. Яйця можна придбати в кількості до шести десятків на один чек.

В мережі спростовують дефіцит продуктів і пояснюють такі обмеження розмежуванням оптових і роздрібних закупівель.

«Щоб ефективно розподілити попит, ми розділили роздрібні та оптові закупівлі. Як зазначено в оголошенні, товари в кількості понад шість одиниць або 6 кг можна придбати за адресою, призначеною для оптових закупівель», – повідомили в компанії.

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Таке нововведення, говорять в мережі, забезпечить доступність товарів в магазинах, тому що їх не будуть забирати оптові покупці.

Як повідомляв ZAXID.NET, такі ж обмеження 28 серпня ввела мережа супермаркетів «АТБ». Там пояснили це збільшенням випадків спекулятивних закупівель.

Мережа супермаркетів «Ашан» заснована у Франції та працює в різних країнах світу, зокрема в Росії, хоч ще у 2024 році компанія заявила, що планує вийти з російського ринку і шукає покупців.

Нагадаємо, впродовж липня і серпня Росія завдала низку ударів по складах і розподільчих центрах мереж продуктового ритейлу в Україні. Постраждали Fozzy Group, «Ашан», «АТБ», «Епіцентр» та інші мережі.