Мережа «Ашан» ввела ліміти на кількість продуктів в роздрібних чеках
Це зробили для того, щоб оптові покупці не спустошували полиці в магазинах
Мережа супермаркетів «Ашан», що працює у Львові, Києві, Житомирі, Одесі та Дніпрі, ввела ліміти на кількість окремих товарів для покупки в роздріб. Про це повідомляє сайт «РБК-Україна» з посиланням на пресслужбу мережі.
Обмеження в кількості до шести штук або шести кілограм вагових продуктів діють на придбання консервів, олії, оцту, солі, цукру, борошна, круп, макаронів. Яйця можна придбати в кількості до шести десятків на один чек.
В мережі спростовують дефіцит продуктів і пояснюють такі обмеження розмежуванням оптових і роздрібних закупівель.
«Щоб ефективно розподілити попит, ми розділили роздрібні та оптові закупівлі. Як зазначено в оголошенні, товари в кількості понад шість одиниць або 6 кг можна придбати за адресою, призначеною для оптових закупівель», – повідомили в компанії.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Таке нововведення, говорять в мережі, забезпечить доступність товарів в магазинах, тому що їх не будуть забирати оптові покупці.
Як повідомляв ZAXID.NET, такі ж обмеження 28 серпня ввела мережа супермаркетів «АТБ». Там пояснили це збільшенням випадків спекулятивних закупівель.
Мережа супермаркетів «Ашан» заснована у Франції та працює в різних країнах світу, зокрема в Росії, хоч ще у 2024 році компанія заявила, що планує вийти з російського ринку і шукає покупців.
Нагадаємо, впродовж липня і серпня Росія завдала низку ударів по складах і розподільчих центрах мереж продуктового ритейлу в Україні. Постраждали Fozzy Group, «Ашан», «АТБ», «Епіцентр» та інші мережі.