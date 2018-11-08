Мерія шукатиме інвесторів для будівництва паркінгу біля вокзалу і спорткомплексу на Липинського

Паркінг на площі Двірцевій планують облаштувати у 2019 році

Під час засідання сесії Львівської міської ради 8 листопада депутати затвердили два міські проекти, які реалізовуватимуться коштами інвесторів.

Мова йде про будівництво мультифункціонального спорткомлпексу для єдиноборств на перехресті вул. Лінкольна та Липинського. Цей комплекс складатиметься із спортивного залу для боротьби та інших видів єдиноборств, готелю для проживання спортсменів і гостей змагань та відкритих спортивних майданчиків. Інвестиційний проект на будівництво такого спорткомплексу має розробити ЛКП «Спортресурс».

Також департамент економічного розвитку має спільно з департаментом містобудування та ЛКП «Львівавтодор» розробити інвестиційний проект з будівництва підземного багаторівневого паркінгу на площі Двірцевій. Підземний паркінг є однією із складових реконструкції площі Двірцевої, яку здійснюватиме компанія «Онур».

Після розроблення інвестиційних проектів міська рада проведе конкурс на їх реалізацію.

Нагадаємо, цього року у Львові планують розпочати будівництво спорткомлпексу вартістю майже 1 млрд грн на Сихові. 70% вартості спорткомлпексу профінансує держава, решту коштів виділятимуть з міського бюджету Львова.