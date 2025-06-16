Під час затримання зловмисник чинив опір і поранив ножем спецпризначенця

У Бориславі затримали 34-річного чоловіка, який під час вуличного конфлікту вбив одного чоловіка, жорстоко поранив іншого, а також під час затримання – бійця спецпідрозділу КОРД. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Як розповіли у поліції Львівщини, інцидент стався 15 червня близько 21:30 на вулиці Дрогобицькій у Бориславі.

«Між двома місцевими мешканцями віком 33 та 38 років та невідомим чоловіком виник конфлікт. У ході сутички зловмисник жорстоко побив молодшого з опонентів, завдавши йому відкритої черепно-мозкової травми, а іншого – вдарив ножем у груди. Від отриманих травм 38-річний чоловік помер на місці, інший потерпілий перебуває в реанімації», – повідомили у поліції.

Для затримання зловмисника залучили бійців спецпідрозділу КОРД. Однак він чинив збройний опір і поранив ножем спецппризначенця.

Нападником виявився 34-річний житель Борислава. Його затримали і помістили під варту. Йому інкримінують умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 ККУ) та посягання на життя працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 348 ККУ), що загрожує довічним позбавленням волі. Розслідування розпочали за процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури.