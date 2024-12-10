Аварія сталася 23 липня 2024 року на трасі Стрий – Чернівці в Івано-Франківському районі

Івано-Франківський міський суд визнав винним франківця Андрія Штогрина у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За скоєння лобової ДТП, в якій загинув мотоцикліст, директору обладнання і сервісу ТОВ «Електросвіт» призначили 4 роки ув’язнення без позбавлення права керувати автомобілями. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 4 грудня, аварія сталася вранці 23 липня 2024 року на трасі Стрий – Чернівці в Івано-Франківському районі. Обвинувачений на Volvo виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Yamaha, яким керував 23-річний мешканець Коломийського району. Від численних травм останній загинув на місці.

Під час судового засідання Андрій Штогрин визнав свою вину і розповів, що після зіткнення негайно зупинився та викликав працівників поліції і швидку медичну допомогу. Розповів, що у той день була ясна та суха погода, будь-яких перешкод для руху не було, а його автомобіль був справний. Відео з реєстратора Volvo обвинувачений поділився з правоохоронцями і попросив суд суворо його не карати, бо має на утриманні малолітню дитину.

Мати загиблого сказала, що Андрій Штогрин компенсував їй заподіяну шкоду у повному обсязі і попросила суд не ув’язнювати обвинуваченого.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Наталія Деркач визнала мешканця Івано-Франківська винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого і призначила йому 4 роки ув’язнення без позбавлення права керувати автомобілями. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного. Засуджений має сплатити 21,5 тис. грн за проведення судових експертиз.