Кам'янець-Подільський суд зобов'язав міськраду виплатити 52 тис. грн чоловікові, на авто якого впало дерево. Інцидент стався ще в 2018 році, тоді на авто Opel Insignia впала частина старої тополі. Суд дійшов до висновку, що у цьому винен департамент ЖКГ, який не контролював стан дерев у місті. Відомо, що міськрада заперечувала свою провину, а наразі подала апеляцію, аби оскаржити це рішення.

Як йдеться у рішенні Кам'янець-Подільського суду, інцидент стався 11 серпня 2018 року. Чоловік припаркував свій автомобіль Opel Insignia біля будинку, коли на авто раптом впала частина дерева. Зазначається, що у той день не було сильних поривів вітру.

Тож чоловік подав позов до суду на департамент ЖКГ Кам'янець-Подільської міськради, вимагаючи відшкодувати понад 48 тис. грн матеріальних збитків та ще 10 тис. грн моральної шкоди.

Представник департаменту ЖКГ у суді зазначив, що наразі підрозділ не володіє достатньою кількістю грошей, аби зрізати всі аварійні дерева в місті, яких наразі налічують близько тисячі. «Департаментом ЖКГ, як органом місцевого самоврядування, вживалися усі можливі та необхідні заходи для належного утримання зелених насаджень на території міста, однак виконати усі необхідні роботи щодо догляду, охорони та видалення зелених насаджень в повному обсязі неможливо, оскільки відсутні для цього реальні фінансові ресурси, а також вважає, що Департамент ЖКГ не вчиняв протиправних діянь, що призвели до завдання шкоди позивачу», – такі аргументи наводив відповідач.

Однак суд на основі документів дійшов до висновку, що ділянка, на якій росло дерево, перебувала на балансі департаменту, тож він відповідав за стан дерев.

«Суд приходить до висновку, що пошкодження автомобіля Opel Insignia сталось через бездіяльність Департаменту житлово-комунального господарства Кам'янець-Подільської міської ради, який не забезпечив належний стан та догляд за утриманням об'єктів благоустрою, до яких відносяться зелені насадження на земельних ділянках комунальної власності», – йдеться у рішенні.

Тож суддя Валентина Семенюк частково задовольнила позов. Згідно з рішенням, департамент повинен виплатити 48,4 тис. грн матеріальних збитків та ще 4 тис. грн моральної шкоди. Відомо, що міськрада з цим рішенням не погодилась і подала апеляцію.