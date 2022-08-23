Водій Ford перевищив швидкість та наїхав на пішохода, який переходив дорогу по нерегульованому переходу

Водій з Луцька отримав три роки і шість місяців тюрми за смертельну ДТП, в якій загинув 18-річний пішохід. Крім того, винуватець аварії повинен заплатити родичам загиблого 500 тис. грн моральної компенсації. У суді обвинувачений визнав провину та просив суворо не карати, однак на ув'язненні наполягали родичі загиблого хлопця.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, аварія сталась ввечері 18 листопада 2021 року в селі Струмівка під Луцьком. 26-річний водій Ford Fusion на швидкості збив 18-річного юнака, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок важких травм юнак загинув на місці.

Загиблий Дмитро Луцкевич був сиротою, його виховувала бабуся, з якою він проживав у Ковелі, повідомляв «Вісник». У юнака залишились двоє молодших братів.

Слідство встановило, що водій Ford порушив правила ПДР, а саме перевищив допустиму швидкість руху в населеному пункті

У суді водій визнав свою провину і попросив суворо не карати. Як показала експертиза, на момент ДТП він був тверезий. Натомість родичі юнака наполягали на суворому покаранні та подали цивільні позови з вимогою виплатити відшкодування.

Суддя Ігор Ясельський визнав чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть) та призначив йому три роки і шість місяців ув'язнення. Крім того, йому на рік заборонять керувати транспортом.

Також суддя задовольнив цивільні позови родичів. Сумарно чоловік повинен заплатити 500 тис. грн моральної компенсації, 17,6 тис. грн на правову допомогу та ще понад 6 тис. грн за проведені експертизи. Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.