Мешканець Стрийщини відшкодує понад 900 тис. грн збитків за незаконну вирубку дерев у заказнику. Про це у п’ятницю, 20 грудня, повідомили у прокуратурі Львівської області.

Встановлено, що у лютому 2023 року 33-річний чоловік здійснив незаконну порубку дерев породи «Смерека» на території одного з лісництв філії «Славське лісове господарство» ДП «Ліси України». Цей лісовий масив входить до ландшафтного заказника місцевого значення та є об’єктом природно-заповідного фонду, що перебуває під особливою охороною держави.



Внаслідок протиправних дій державі завдано понад 900 тис. грн збитків. Суд задовільнив позов Стрийської окружної прокуратури про стягнення з 33-річного мешканця Стрийщини збитків, завданих навколишньому природному середовищу.