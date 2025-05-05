Тараса Теодоровича затримали 11 липня 2024 року на одній з львівських заправок

Залізничний районний суд Львова визнав винним 38-річного Тараса Теодоровича у незаконному переправленні людини через кордон, але звільнив від покарання, призначивши два роки іспитового терміну. В опублікованому в судовому реєстрі вироку йдеться, що засуджений разом зі спільниками за 12 тис. євро влітку 2024 року намагався переправити військовозобов'язаного до Польщі під виглядом учасника музичного гурту, якому Мінкульт дав дозвіл на виїзд з країни.

Згідно з матеріалами справи, у січні 2024 року Тарас Теодорович з кількома знайомими, одного з яких слідчим вдалось встановити, вирішив заробити на переправленні ухилянтів. Один з клієнтів переправників хотів виїхати з України від початку повномасштабного вторгнення й працевлаштуватися за кордоном. У липні 2024 він через знайомого зв'язався з Тарасом Теодоровичем. Вже під час зустрічі на заправці у Львові обвинувачений розповів, які документи потрібно надіслати для організації перетину кордону. За послугу Теодорович попросив 12 тис. євро.

Згідно з домовленістю, військовозобов'язаний повинен був перетинати кордон як учасник музичного гурту. Втекти з країни він мав через один з пунктів пропуску: Шегині, Рава-Руська або Краківець. Лист-погодження від Мінкульту обвинувачений обіцяв отримати за два місяці.

Чоловіки зустрілися 11 липня 2024 року на заправці у Львові. Тарас Теодорович отримав від клієнта 12 тис. євро (станом на липень 2024 року – майже 530 тис. грн). Його одразу після цього затримали поліцейські.

Додамо, що у межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки в приміщенні Мінкульту й вилучили листи-звернення на виїзд за кордон від таких музичних виконавців: «Він і Вона», 25 vision&Aquakilla, 032nimble, Twoiks, «Teksidr та ЙО», «Сліпток», whyspurky + whylovly, «Падаем», «Райчу & Clonnex», Echteliebe, Marcel Garcon, «Перекур», Sage. Згідно з матеріалами справи, точна кількість військовозобов'язаних, яких переправив обвинувачений та його спільники, залишається невідомою.

У суді Тарас Теодорович визнав провину й уклав угоду з прокурором. Зазначимо, що за обвинуваченого внесли майже 400 тис. грн застави. Гроші перерахували на потреби Збройних сил України.

Суддя Дмитро Боровков визнав Тараса Теодоровича винним у незаконному переправленні людини через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ), але звільнив від покарання, призначивши два роки іспитового терміну. Крім цього, обвинувачений має сплатити 34 тис. грн за судові витрати. Вирок можна оскаржити в апеляції.