Шахрай продавав Toyota та Mitsubishi

41-річного мешканця Яворівщини обвинувачують у контрабанді автомобілів, які він завозив в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ, а потім намагався продати на ОLX. Про це повідомили у прокуратурі Львівщини, у четвер, 10 вересня.

З листопада 2025 року до квітня 2026 року мешканець Яворівщини купував автомобілі на онлайн-майданчиках Євросоюзу та організовував перевезення машин до України.

Автівки через кордон перевозили наймані водії. Під час митного оформлення в документах вказували, що отримувачем транспорту є благодійна організація, а самі автомобілі нібито призначені для ЗСУ як гуманітарна допомога, тому чоловік уникав сплати митних платежів.

Натомість після ввезення автомобілів він виставляв їх на продаж на OLX. Правоохоронці задокументували оголошення про продаж п’яти позашляховиків Toyota та Mitsubishi. Кожен з автомобілів мешканець Яворівщини оцінював від 5 до 8 тис. євро.

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П’ять позашляховиків вилучили, а їхня загальна вартість – майже 1,4 млн грн.

Чоловіку інкримінують контрабанду товарів за ч. 1 ст. 201-4 КК України. Прокурори проситимуть суд конфіскувати автомобілі та передати їх на потреби ЗСУ. Остаточне рішення у справі ухвалить суд.