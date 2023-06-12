За останні півроку до інфекційної лікарні потрапило вже троє пацієнтів з акантамебіазом

До Львівської обласної інфекційної лікарні у важкому стані госпіталізували 62-річну мешканку Львівщини, у якої діагностували рідкісне захворювання – акантамебіаз. Хворобу очей спровокував збудник – аcanthamoeba, через який жінка втратила праве око і повністю втратила зір на ліве. За останні півроку в інфекційній лікарні пролікували трьох пацієнтів з цим рідкісним захворюванням.

Як повідомила ZAXID.NET лікуюча лікарка Каріна Калайдіна, жінка хворіє з вересня 2022 року. Спершу у неї був неврит лицьового нерва, потім з'явились скарги на біль у правому оці. Хвора лікувалася в офтальмологічному відділенні, де були проведені лабораторно-інструментальні дослідження, включаючи МРТ. Стан пацієнтки не покращувався. Офтальмологи зробили посів з рогівки ока і висіяли – аcanthamoeba (акантамебу), проте лікування вже на той момент не дало бажаного результату, тому довелось видалити праве око.

У травні стан пацієнтки погіршився, з'явились скарги на біль голови, субфебрильну температуру тіла та сліпоту вже на ліве око, тож пацієнтка приїхала на консультацію до спеціалістів інфекційної лікарні.

«До нас жінку госпіталізували у важкому стані, вона вже втратила праве око, а на ліве нічого не бачила», – каже Каріна Калайдіна.

Acanthamoeba – рід амеб класу Discosea. Вона поширена в ґрунті, прісних та солоних водоймах (басейнах, джакузі), повітрі тощо. Якщо акантамеба потрапляє на слизову оболонку ока (при знятті лінз, через нечисті руки) і організм людини ослаблений, то починає розвиватися і викликає ураження ока – акантамебіаз. Невчасне лікування хвороби веде до втрати зору і сліпоти. Якщо цей збудник потрапляє в мозок, то викликає амебний енценфаліт (запалення мозку).

Завідувачка 4-го діагностичного відділення інфекційної лікарні Таміла Алексанян повідомила ZAXID NET, що цей збудник був і раніше, але таких захворювань не фіксували. Утім зараз через війну, постійні стреси організм у багатьох людей ослаблений, тож і виникають рідкісні захворювання. За останні півроку до інфекційної лікарні потрапило троє пацієнтів з акантамебіазом. Перший чоловік потрапив до лікарні наприкінці минуло року. Він обрізав на дачі дерева і невелика гілка поранила йому око. Звернувся до окулістів, які призначили лікування, але воно не допомагало. Почало боліти й інше око, голова. Його скерували до інфекційної лікарні на консультацію.

«Пацієнт потрапив до нас вже на грані амебного енцефаліту. Збудник виявили окулісти, але позбутися його не вдавалося, бо нині є багато збудників, які нечутливі до антибіотиків. Тому потрібно підібрати відповідне лікування», – каже Таміла Алексанян.

Лікарі-інфекціоністи пролікували 62-річну жінку і до неї частково повернувся зір на лівому оці. Вона вже бачить обриси людей. Дослідження показало, що збудника вже нема. У вівторок, 13 червня, її виписують з лікарні. Попереду на пацієнтку чекає реабілітація для відновлення зору на лівому оці.