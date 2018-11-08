Мешканка Львівщини, у якої помер син і на рак крові захворіла донька, просить допомоги

У молодої сім’ї Ірзів зі села Дебрі, що на Яворівщині, біда за бідою. Влітку помер син і захворіла донечка. У серпні батьки дізналися, що в їхньої 4-річної Юлі ‒ важка форма раку крові. А за кілька днів помер синок, що вісім років жив зі синдромом Ленца. Батьки з усіх сил борються за дівчинку і благають про допомогу кожного, аби розірвати це замкнуте коло їхнього болю.

Тепер чотирирічна Юлечка перебуває у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі. Дівчинка бережно вдягає шапочку своїй ляльці, аби та не застудила вушка, коли піде гуляти. І байдуже, що гуляють вони тут же, біля ліжка. Вже третій місяць у дитини гостра мієлоїдна лейкемія з ускладненнями. А проявився рак крові звичайним кашлем, лікарі думали ‒ бронхіт.

«Ну, і боліли їй ноги. Ми не звертали уваги. Ввечері прийшла: «Мама, ніжки болять». Ми думали, що набігалася за день та й болять ніжки. Пощипала їй трішки. Та й нічого. Перестали її боліти. І синячки мала», ‒ поділилася спогадами мама Юлі Віра Ірза.

Погані аналізи крові Юлі і діагноз ошелешили батьків. Адже потрібне тривале лікування, а в них тільки-но помер 8-річний син. Дівчинка вже пройшла три блоки хімії. Попереду ‒ ще один. А далі варто робити трансплантацію кісткового мозку.

«Єдиним порятунком і єдиним шансом на одужання Юлі є алогенна трансплантація від неродинного донора. То за протоколом у нас є місяць часу на пересадку кісткового мозку», ‒ пояснила дитячий гематолог центру Ольга Дорош.

Допомогти з операцією за кордоном взялося кілька благодійних фондів.

«На сьогодні документи Юлі на розгляд взяв також БФ «Крила надії» для пошуку клініки. Надіємося, що відгукнеться Польща, але є й інші європейські країни. Всюди вартість такої операції десь в межах 120 тис. євро. Це з урахуванням усього: і проживання враховується, і півроку перебування в цій країні», ‒ розповіла керівниця БФ «Місто добрих людей» Вікторія Тріфан.

Батьки не зможуть самотужки зібрати такої суми. Тож благають допомогти. Вже добрі люди пожертвували 18 тис. євро. А батьки Юлі за них і за доню щоденно моляться.

«Хто може, нехай нам допоможе, хто скільки зможе. Нам вилікувати дитину. Нам кожна копійка людська дорога. Тільки, щоб вилікувати дитину!», ‒ додала мама Юлі Віра Ірза.

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Картка Ігоря Ірзи (тата Юлі)