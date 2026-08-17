Ганну Гальчишак судитимуть на Львівщині за колабораційну діяльність

СБУ викрила мешканку Старого Самбора 65-річну Ганну Гальчишак, яка під час війни, проживаючи в Україні, очолювала будівельну фірму «Стройград» та вела бізнес в Росії. Упродовж 2023-2024 років отримала понад 10 млн рублів зарплати. Її судитимуть за колабораційну діяльність.

Як повідомили у понеділок, 17 серпня, у CБУ та прокуратурі Львівщини, обвинувачена, проживаючи на Львівщині, обіймала посаду генеральної директорки російського ТОВ, а також була зареєстрована як ФОП на території Росії. Попри запровадження кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність у 2022 році, вона не припинила вести бізнес у державі-агресорці.

«Відтак, упродовж 2023–2026 років жінка від імені підприємства укладала договори з державними органами та органами місцевого самоврядування РФ. Предметом цих договорів було розроблення проєктної документації для рекультивації земельних ділянок, на яких розташовувалися сміттєзвалища у республіці Саха (Якутія)», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Правоохоронці не розголошують особисті дані колаборантки. За даними ZAXID.NET, йдеться про 65-річну Ганну Гальчишак зі Старого Самбора. Її російська фірма «Стройград» уклала контракти з муніципальними установами Гірського, Аллаїхівського та Усть-Янського районів загальною вартістю понад 41 млн російських рублів.

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Ганна Гальчишак, проживаючи на Львівщині, вела бізнес в Росії

За їх виконання підприємство отримало від державних органів країни-агресорки понад 41,4 млн російських рублів, що за середнім курсом становить майже 19 млн грн. Фірма сплатила понад 5 млн рублів податків до російського бюджету.

За даними слідства, упродовж 2023–2024 років Ганна Гальчишак особисто отримала із рахунків підприємства понад 10,7 млн російських рублів заробітної плати (понад 4,7 млн у гривневому еквіваленті).

Ганну Гальчишак судитимуть за колабораційну діяльність (ч. 4 ст. 111-1 ККУ). На сьогодні справу скерували до суду.

За даними єдиного державного реєстру підприємців Росії, Ганна Гальчишак з 2006 року має російське громадянство. Цього ж року була зареєстрована як ФОП у податковій службі республіки Саха (Якутія). Діяльність ФОП припинено у квітні 2026 року.