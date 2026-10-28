Для забезпечення мешканців водою під час відключень організують місця роздачі питної води

У середу, 28 жовтня, у Львові перепідключатимуть новозбудований водогін на вул. Залізничній. Через це водопостачання з 8:30 до 20:00 не буде на низці вулиць. Про це повідомила пресслужба Львіводоканалу.

На час перепідключення новозбудованого водогону на вул. Залізничній без водопостачання будуть будинки:

Архітекторська, Бібліотечна, Дмитра Бортнянського, Братів Міхновських, Сергія Васильківського, Петра Війтовича, Вернигори, Марка Вовчка, Генерала Миколи Юнаківа, Якова Головацького, Сидора Голубовича, Алли Горської, Дмитра Гуні. Івана Гушалевича, Рене Декарта, Василя Єрошенка, Залізнична, Затишна, Золота, Старосольських, Григорія Квітки-Основ’яненка, Кирилівська, Братів Дужих, Кооперативна, Коротка, Левандівська, Остапа Луцького.

Магазинова, Бернарда Меретина, Митрополита Антіна Ангеловича, Моринецька, Полковника Нестора Морозенка, Олексія Новаківського, Одеська, Юліана Опільського, Сембратовичів, Політехнічна, Професорська, Ярослава Пстрака, Івана Вакарчука. Шумлянських, Мартіроса Сар’яна, Скляна, Осипа Сорохтея, Модеста Сосенка, Михайла Старицького, Стародубська, Олени Степанівни, Олекси Стороженка, Петра Франка, Ірини Фаріон, Івана Тобілевича, Осипа Турянського. Миколи Устияновича, Хорватська, Хотинська, Чернівецька, Олександра Чоловського, Івана Шараневича, Шептицьких, Щекавицька, Яворівська, Ясна, Михайла Яцкова, Шведська.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

На інших вулицях водопостачання буде призупинено за окремими адресами:

вул. Городоцька:

будинки 44, 50, 52, 54, 56, 58, 58 корп. 1, 60, 62, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84–91, 93–95, 97–106, 109–111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151.

вул. Тараса Шевченка:

будинки 2, 4, 8, 9, 11–22, 24–27, 30–39, 41, 41а, 42а, 43, 43а, 43б, 45/47, 46–50, 52, 52а–60, 60/3, 60/6, 60 корп. 2, 8, 11, 12, 16, 61–68, 67 корп. а, 70, 70а, 70б, 72, 72а, 72б, 73, 73д, 74, 75б, 75 корп. а, 77–82, 88, 91, 92, 96, 102, 104, 106–109, 111, 113, 115, 120, 123, 132, 134, 134а, 136, 136, 138, 140, 140а, 142, 144, 146, 148, 148а, 150, 152, 154, 154б.

Як йдеться у повідомленні, для забезпечення мешканців водою під час відключень організують місця роздачі питної води за адресами:

вул. Братів Міхновських, 25-27;

вул. Олени Степанівни, 50;

вул. Золота - вул. Яцкова;

вул. Залізнична, 9а-11.

«Після завершення робіт фахівці запускатимуть і промиватимуть водопровідні мережі. У цей час можливе тимчасове погіршення якості води через вимивання відкладень із труб. Якщо вода стане каламутною, дочекайтеся її повного освітлення перед використанням», – йдеться у повідомленні.