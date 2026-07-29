Люди ходять пішохідним переходом, час від часу пропускаючи по кілька машин

У середу, 28 липня, мешканці Рави-Руської перекрили дорогу до кордону. Таку акцію протесту влаштували через постійний сморід у місті, спричинений роботою спиртзаводу.

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Акція протесту розпочалася о 11:00. Люди ходять пішохідним переходом, час від часу пропускаючи по кілька машин. Учасники акції тримають у руках плакати із надписами: «Ні забрудненню від спиртзаводу», «Рава-Руська проти отруєння повітря»,«Спиртзавод вбивці дітей Рави-Руської».

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«Ми майже щотижня ходимо на збори, сесії депутатів. Були екологи, прокуратура, відкрито кримінальне провадження і міська рада з громадою визнані потерпілою стороною. Робили лабораторні дослідження і виявили перевищення аміаку у 1,6 рази у час, коли не смерділо. У річці Рата теж є відхилення від норми. Люди хворіють, алергії невідомого походження. Сморід стоїть на постійній основі», – розповіла ZAXID.NET мешканка Рави-Руської Юлія.

Конфлікт навколо роботи місцевого спиртзаводу у Раві-Руській на Львівщині триває вже тривалий час. Мешканці скаржаться на нестерпний сморід, забруднення довкілля та погіршення самопочуття. Вони вимагають від влади та керівництва підприємства негайних дій. Зокрема, щоб спиртзавод облаштував належні очисні споруди.

Мешканці анонсували, що мирна акція триватиме дві години. Однак кажуть – не відступлять, допоки їм не забезпечать належні умови життя.

Нагадаємо, у 2021 році завод із державної власності перейшов у приватну. Власником є ТЗОВ «Наше м’ясце». Згідно з даними системи YouControl, ТОВ «Наше м’ясце» зареєстроване у Львові в жовтні 2020 року та займається м’ясною продукцією. Його власником є львівський підприємець Андрій Дзьоба.

Оновлено о 13:17. Після завершення акції з перекриття дороги мешканці Рави-Руської прийшли до спиртзаводу. Вони скандували: «Ні смороду».

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