Стриянина викрили правоохоронці та затримали після отримання 10 тис. доларів від клієнта

Правоохоронці затримали 21-річного мешканця Стрия, який за 10 тис. доларів обіцяв організувати незаконний перетин кордону для військовозобов’язаного. Організатора схеми затримали після отримання усієї суми від клієнта.

Як повідомили у Нацполіції Львівщини 9 липня, 21-річний мешканець Стрия за 10 тис. доларів організовував незаконний перетин кордону для військовозобов’язаного поза пунктом пропуску. Його викрили правоохоронці та затримали після отримання усієї суми від ухиляна. Затримання відбулось ще 4 липня.

21-річний організатор схеми отримав 10 тис. доларів (фото поліції)

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.