Жителі Ворохти після зборів поблизу селищної ради оточили прикордонників та напали на працівника ТЦК

Яремчанський міський суд визнав Тараса Книщука винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та хуліганстві. За напад на працівника ТЦК на блокпості у Ворохті прикарпатцеві призначили 180,2 тис. грн штрафу.

Вирок винесли 12 лютого. Йдеться про інцидент, який стався у Ворохті 4 липня 2024 року. Прикордонники спільно з поліцією і працівниками ТЦК та СП встановили контрольний пост на дорозі у селищі. Це обурило жителів Ворохти, частина з яких після зборів поблизу селищної ради оточили прикордонників та напали на працівника ТЦК.

Серед нападників був Тарас Книщук. Разом з іншими обвинуваченими він демонтував блокпост, після чого заблокував ВАЗ, в якому перебував працівник ТЦК. Прикарпатець розбив скло автомобіля і намагався витягнути з нього військовослужбовця. Під час сутички мешканці селища побили працівника центру комплектування і той отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та численні забої.

4 листопада 2024 року Тарас Книщук уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, а потерпілий заявив, що не має претензій до обвинуваченого. Як наслідок, суддя Тетяна Ваврійчук визнала мешканця Ворохти винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та хуліганстві і призначила йому 180,2 тис. грн штрафу.